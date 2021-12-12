"Какими взрослыми выглядят их дети". Принц Уильям и Кейт Миддлтон представили праздничную открытку к Рождеству

На снимке герцог и герцогиня Кембриджские позируют вместе со своими детьми – принцессой Шарлоттой, принцами Джорджем и Луи Фото: dukeandduchessofcambridge / Instagram

Снимок был сделан на фоне песчаных скал в Иордании в начале 2021 года.

"Рады поделиться новым изображением семьи, которое было сделано для рождественской открытки этого года", – говорится в подписи к фото, которое собрало больше 1,8 млн лайков.

"Это так мило. Посмотрите, какими взрослыми выглядят дети!" – отреагировал пользователь the_mountbatten_windsors.

"Ой, это самая милая картинка из всех, что я видел", – написал cambridgesvideos.

"Я таю! Такая красивая семья", – написала alessandradeosmatribute.

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