Принц Уильям рассказал, какую песню они пели в машине с принцессой Дианой, когда та везла их с братом в школу

Принц Уильям: Это песня, которую я запомнил, вспоминаю все это время и до сих пор втайне ею наслаждаюсь Фото: royalcambridgesbrasil / Instagram

В публикации отмечается, что принцесса Диана включала песню The Best, чтобы помочь детям справиться с "тревогой, связанной с возвращением в школу".

"Одна из песен, которую я запомнил, вспоминаю все это время и до сих пор втайне ею наслаждаюсь, – это The Best Тины Тернер. Сидеть на заднем сидении и петь было настоящим семейным моментом. Моя мама напевала ее во весь голос. А если с нами в машине ехал охранник, то он тоже пел песню вместе с нами. Мы пели и слушали музыку прямо до ворот школы, прежде чем нас высаживали", – цитирует принца Уильяма издание.