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В Лондоне впервые вручили экологическую премию Earthshot Prize принца Уильяма

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Победители премии получили по &pound;1 млн
Победители премии получили по £1 млн
Фото: earthshotprize.org

В Лондоне 17 октября состоялась первая церемония награждения премией Earthshot Prize, которую основал герцог Кембриджский. Об этом говорится в пресс-релизе премии.

Совет премии в течение 10 месяцев изучал 750 номинантов со всего мира, которые могли бы претендовать на награду. Эксперты выбрали 15 финалистов, имеющих наибольший потенциал положительного влияния на людей и природу. Победителей выбирали после консультаций с учеными и экспертами из природоохранных организаций. Лауреаты получили по £1 млн ($1,3 млн).

В номинации "Защита и восстановление природы" победителем стала республика Коста-Рика. В 1990-х годах в стране массово вырубали леса, их количество сократилось вдвое. Однако власти страны создали программу по спасению деревьев.

Государство решило платить гражданам за защиту лесов, высадку деревьев и восстановление экосистем. В результате леса Коста-Рики увеличились вдвое, флора и фауна улучшились, что привело к буму экотуризма и принесло экономике страны $4 млрд.

Индийская компания Tachakar победила в категории "Очистка воздуха". Предприятие разработало технологию, которая превращает остатки урожая и другие сельскохозяйственные отходы в удобрения. Таким образом фермеры могут не сжигать отходы и не загрязнять воздух. Учредители премии считают, что в случае масштабного использования этой технологии количество выбросов углекислого газа может уменьшиться на миллиард тонн в год.

В номинации "Восстановление океана" победителями стали двое лучших друзей Сэм Тейхер и Гатор Гальперн, которые основали проект Coral Vita. В рамках проекта они восстанавливают коралловые рифы на Багамских островах. Друзья выращивают кораллы на суше, а затем пересаживают их в океан.

Центры пищевых отходов в Милане победили в категории "Постройте мир без отходов". Они с 2019 года собирают неиспользованные продукты из супермаркетов, столовых компаний и передают их организациям, раздающим пищу людям, которые в ней нуждаются.

Сейчас в Милане есть три центра пищевых отходов, каждый из которых перераспределяет около 130 тонн продуктов питания в год (или 350 кг в день).

В номинации "Исправление климата" победила технология AEM Electrolyser, над созданием которой работали представители Германии, Таиланда и Италии. Технологию придумали в компании Enapter, сооснователем которой является Вайтеа Кован. Остров в Тихом океане, где она родилась, пострадал от изменений климата. Технология использует возобновляемую энергию для производства водорода с помощью расщепления воды на водород и кислород. Обычно водород производят при сжигании ископаемого топлива.

Контекст:

Earthshot Prize основали в начале 2020 года. Ежегодно планируют награждать по пять человек, которые борются с экологическими проблемами. Каждый раз церемония награждения будет проходить в другом городе. В 2022 году она должна состояться в США.

Теги: Великобритания, экология, премия, отходы, принц Уильям, воздух, океан
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