Мир охватили крупнейшие экопротесты под предводительством Тунберг. Фоторепортаж
Сан-Пауло, Бразилия. Фото: EPA
Утрехт, Нидерланды. Фото: EPA
Утрехт, Нидерланды. Фото: EPA
Стамбул, Турция. Фото: EPA
Берлин, Германия. Фото: EPA
Берлин, Германия. Фото: EPA
Берлин, Германия. Фото: EPA
Нью-Дели, Индия. Фото: EPA
Нью-Дели, Индия. Фото: EPA
Франкфурт, Германия. Фото: EPA
Неаполь, Италия. Фото: EPA
24 сентября в 80 странах мира прошло 1400 мероприятий в рамках масштабной климатической забастовки "Пятница ради будущего", организованной экоактивисткой Греттой Тунберг. Об этом сообщают Deutsche Welle
и NBC News
. "BBC Україна"
отмечает, что это самый крупный экопротест в истории и первый такой протест с начала пандемии. Сама Тунберг участвовала в протесте в Берлине. Там она заявила демонстрантам, что "ни одна политическая партия не делает достаточно" для борьбы с климатическим кризисом.