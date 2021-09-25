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Мир охватили крупнейшие экопротесты под предводительством Тунберг. Фоторепортаж

Сегодня 13.16
24 сентября в 80 странах мира прошло 1400 мероприятий в рамках масштабной климатической забастовки "Пятница ради будущего", организованной экоактивисткой Греттой Тунберг. Об этом сообщают Deutsche Welle и NBC News. "BBC Україна" отмечает, что это самый крупный экопротест в истории и первый такой протест с начала пандемии. Сама Тунберг участвовала в протесте в Берлине. Там она заявила демонстрантам, что "ни одна политическая партия не делает достаточно" для борьбы с климатическим кризисом.
Теги: экология, климат, протесты, активист, Грета Тунберг
 

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