Грета Тунберг снялась для обложки первого номера Vogue Scandinavia

"Грета Тунберг – голос поколения. За последние три года шведский подросток стала самой узнаваемой активисткой в мире, призывая мировых лидеров остановить климатический кризис. Учитывая нашу любовь к природе, мы не могли придумать никого, более подходящего для дебютной обложки Vogue Scandinavia", – говорится в сообщении издания.

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"Идеально было бы просто вернуться в школу и закончить учебу и не беспокоиться о климате. Но пока есть потребность в активистах, я, наверное, буду активисткой", – заявила Тунберг в интервью Vogue Scandinavia.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vogue Scandinavia (@voguescandinavia)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vogue Scandinavia (@voguescandinavia)

Также Тунберг рассказала, что вокруг нее постоянно плетут теории заговора. То она американский шпион, то российский агент, то коммунист или крайний капиталист.

"В одну секунду меня контролируют родители, я не могу думать самостоятельно; в следующую секунду я – злобный маленький ребенок, склонный к манипуляциям", – отметила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vogue Scandinavia (@voguescandinavia)