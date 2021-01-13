В Швеции выпустили марки с Гретой Тунберг

Марка с активисткой Гретой Тунберг вошла в коллекцию "Ценная природа", посвященную окружающей среде и экологическим вопросам.

Шведская почтовая компания PostNord выпустила почтовую марку в честь 18-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг. Об этом сообщается на сайте компании.

На марке она стоит в желтом плаще на утесе и смотрит на летающих стрижей.

Фото: postnord.se

Марка с Гретой Тунберг вошла в коллекцию "Ценная природа" (Värdefull Natur), посвященную окружающей среде и экологическим вопросам. Иллюстрации для марок нарисовал художник Хеннинг Тролльбек.

"Мотивы на марках должны отражать наше время, в котором экологический вопрос актуален и присутствует уже много лет, не в последнюю очередь благодаря сильному голосу Греты Тунберг", – говорится в сообщении компании. Помимо иллюстрации с Тунберг, на новых марках показаны избранные виды шведской природы, которые нуждаются в защите: горы с разнообразной горной флорой, живой лес, сельскохозяйственный ландшафт, особый тип болота, а также животные и растения.

Фото: postnord.se

Марки появятся в продаже 14 января и будут стоить 12 шведских крон (€1,2).

Школьница из Швеции Грета Тунберг прославилась как основатель "Школьной забастовки за климат". В рамках бессрочной акции Тунберг призывает студентов и школьников выходить на митинги по пятницам вместо учебы.

23 сентября 2019 года она выступила с обличительной речью на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке. Тунберг заявила, что человечество находится на пороге массового вымирания, но все, о чем говорят мировые лидеры, – это деньги.

Она дважды выступала на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Несколько лет назад врачи диагностировали у Тунберг синдром Аспергера – расстройство аутистического спектра, а также селективный мутизм. Шведка говорила, что психическое заболевание помогает ей концентрироваться на борьбе с изменениями климата.

11 декабря 2019 года журнал Time назвал Тунберг человеком года.