Бульвар Шоубиз
 
16 августа, 2021
 
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Британская королевская семья получит £1,5 млн компенсации за скандальное интервью принцессы Дианы

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Принцесса Диана погибла 31 августа 1997 года
Принцесса Диана погибла 31 августа 1997 года
Фото: ЕРА

Британский телеканал BBC должен выплатить компенсацию королевской семье Великобритании в размере £1,5 млн за интервью, которое в 1995 году взял у принцессы Дианы корреспондент Мартин Башир, подделав финансовые документы и тем самым вынудив ее сделать ряд сенсационных заявлений. Об этом 15 августа сообщил таблоид Daily Mail.

Издание отмечает, что в сумму компенсации в том числе входит процент от доходов, которые корпорация получила от продажи прав на трансляцию этого интервью. Точная дата и условия выплаты денег пока не называются. В публикации отмечается, что королевская семья намерена перечислить компенсацию на благотворительность. 

В интервью изданию подруга принцессы Дианы Роза Монктон назвала решение о компенсации замечательным, но подчеркнула, что оно не может "стереть вину или возместить ущерб". 

В статье отмечается, что "официальные лица, представляющие королевскую семью" не просили канал о компенсации. Подчеркивается, что первым эту идею озвучил брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер.

Контекст:

Диана Спенсер вышла замуж за принца Чарльза 29 июля 1981 года в 20-летнем возрасте. В браке у пары родилось двое детей: принц Уильям (1982) и принц Гарри (1984). 

Башир записал интервью с ней в 1995 году в Кенсингтонском дворце. Оно вышло в эфире еженедельной программы "Панорама" на BBС и стало сенсацией, так как в нем принцесса Диана впервые рассказала о разногласиях в Букингемском дворце. Тогда интервью посмотрели около 23 млн зрителей, а спустя месяц королева Елизавета II посоветовала принцу Чарльзу и принцессе Диане расстаться. В августе 1996 года супруги развелись.

После выхода интервью появилась информация, что принцесса Диана согласилась на этот разговор из-за манипуляций корреспондента. 

Принцесса Диана погибла 31 августа 1997 года. Автомобиль, в котором она ехала со своим возлюбленным Доди аль-Файедом, врезался в стену туннеля перед парижским мостом Альма на набережной Сены.

Башир уволился с телеканала в 1999 году, устроившись на работу на ITV. Затем он работал на американских каналах ABC и NBC. В 2016 году вернулся на ВВС, заняв пост гендиректора корпорации. В мае 2021 года он уволился, сославшись на проблемы с сердцем.

В конце 2020 года компания ВВС заказала независимое расследование, результаты которого стали известны 20 мая 2021 года. В отчете говорится, что принцесса Диана, поверив фальшивым чекам, якобы свидетельствующим о том, что люди из окружения королевской семьи за деньги передают СМИ информацию о ее личной жизни, рассказала о своем романе с сыном египетского миллиардера Доди аль-Файедом и на тот момент любовнице принца Чарльза Камилле Паркер-Боулз.

20 мая 2021 года телеканал направил сыновьям принцессы Дианы, принцу Уильяму и принцу Гарри, извинения за действия Башира. Реагируя на результаты расследования, принц Уильям заявил, что после этого интервью мать жила в постоянном страхе. Самым досадным он назвал то, что она так и не узнала правды.

Теги: Великобритания, принц Уильям, деньги, принц Гарри, скандал, принцесса Диана, Чарльз Спенсер
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