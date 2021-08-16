Британская королевская семья получит £1,5 млн компенсации за скандальное интервью принцессы Дианы

Издание отмечает, что в сумму компенсации в том числе входит процент от доходов, которые корпорация получила от продажи прав на трансляцию этого интервью. Точная дата и условия выплаты денег пока не называются. В публикации отмечается, что королевская семья намерена перечислить компенсацию на благотворительность.

В интервью изданию подруга принцессы Дианы Роза Монктон назвала решение о компенсации замечательным, но подчеркнула, что оно не может "стереть вину или возместить ущерб".

В статье отмечается, что "официальные лица, представляющие королевскую семью" не просили канал о компенсации. Подчеркивается, что первым эту идею озвучил брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер.