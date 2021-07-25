30-летняя племянница принцессы Дианы вышла замуж за 62-летнего миллиардера

Церемония состоялась на вилле Альдобрандини в городке Фраскати под Римом. На ней Спенсер появилась в кружевном белом платье от Dolce&Gabbana с высоким воротом в викторианском стиле и рукавами-фонариками. Волосы она собрала в низкий пучок и дополнила образ длинным шлейфом.

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Племянницу принцессы Дианы проводили под венец ее братья Луи Спенсер, виконт Олторп и Сэмюэл Эйткен.

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На праздник также приехали сестры Китти – близнецы Элиза и Амели – и ее близкая подруга, британская певица Пикси Лотт. Кроме того, на свадьбе также присутствовали и трое детей Льюиса от прошлого брака. Молодожены устроили роскошный прием, который завершился фейерверком.

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