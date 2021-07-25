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25 июля, 2021
 
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30-летняя племянница принцессы Дианы вышла замуж за 62-летнего миллиардера

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Свадьба Спенсер прошла на вилле Альдобрандини в городке Фраскати под Римом
Свадьба Спенсер прошла на вилле Альдобрандини в городке Фраскати под Римом
Фото: kitty.spencer / Instagram

30-летняя племянница принцессы Дианы леди Китти Спенсер вышла замуж за 62-летнего мультимиллионера из Южной Африки Майкла Льюиса. Об этом 25 июля сообщило издание Daily Mail.

Церемония состоялась на вилле Альдобрандини в городке Фраскати под Римом. На ней Спенсер появилась в кружевном белом платье от Dolce&Gabbana с высоким воротом в викторианском стиле и рукавами-фонариками. Волосы она собрала в низкий пучок и дополнила образ длинным шлейфом.

Племянницу принцессы Дианы проводили под венец ее братья Луи Спенсер, виконт Олторп и Сэмюэл Эйткен.

На праздник также приехали сестры Китти – близнецы Элиза и Амели – и ее близкая подруга, британская певица Пикси Лотт. Кроме того, на свадьбе также присутствовали и трое детей Льюиса от прошлого брака. Молодожены устроили роскошный прием, который завершился фейерверком.

Контекст:

Леди Китти Спенсер принадлежит к высшей британской аристократии – старший ребенок Чарльза Спенсера, девятого графа Спенсера, и племянница принцессы Уэльской Дианы. Соответственно, принцы Уильям и Гарри приходятся ей двоюродными братьями. Из-за правил, согласно которым титулы переходят по мужской линии, наследником девятого графа является младший брат леди Китти Спенсер.

Родители Китти развелись в 1997 году, когда ей было семь лет. После этого она жила попеременно в Великобритании с отцом и в Южной Африке с матерью. В первый раз на обложке журнала Китти появилась в возрасте двух лет, но профессионально занялась модельным бизнесом только в 2015 году. В 2017–2018 годах она представляла Dolce&Gabbana на ряде показов, в 2018-м стала лицом нового ювелирного бренда от Bulgari.

Теги: свадьба, принцесса Диана
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