"Романтическая история о женщине, которая находит решение". Стюарт сыграет в драме "Спенсер" принцессу Диану

Звезда "Сумерек", американская актриса Кристен Стюарт приняла предложение режиссера Пабло Ларраина сыграть принцессу Диану в фильме "Спенсер".

Актриса приступит к работе в начале 2021 года Фото: ЕРА

Американская актриса Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в драме режиссера Пабло Ларраина "Спенсер", сообщает издание Deadline.

События в картине будут описывать короткий период из жизни жены принца Чарльза, когда она осознала, что их с мужем отношения находятся на грани разрыва.

Цитируя слова Ларраина, издание сообщает, что в Стюарт режиссер видит способность сыграть различные грани характера принцессы Дианы.

По словам режиссера, "Спенсер" – это романтическая история о женщине, переживающей трудные времена, но которая находит свет и решение.

Актриса приступит к работе в начале 2021 года. Дата премьеры картины не сообщается. Кто сыграет роль супруга принцессы Дианы, режиссер картины не уточнил.

Кристен Стюарт – американская актриса. Она стала широко известна после роли Беллы Свон в фильмах вампирской саги "Сумерки". В 2010 году Стюарт была удостоена специальной награды BAFTA в номинации "Восходящая звезда". Она обладательница французской кинопремии "Сезар" (2015).

Диана погибла 31 августа 1997 года. Автомобиль, в котором ехали принцесса и ее возлюбленный Доди аль-Файед, врезался в стену туннеля перед парижским мостом Альма на набережной Сены.