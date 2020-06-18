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18 июня, 2020
 
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"Романтическая история о женщине, которая находит решение". Стюарт сыграет в драме "Спенсер" принцессу Диану

Звезда "Сумерек", американская актриса Кристен Стюарт приняла предложение режиссера Пабло Ларраина сыграть принцессу Диану в фильме "Спенсер".

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Актриса приступит к работе в начале 2021 года
Актриса приступит к работе в начале 2021 года
Фото: ЕРА

Американская актриса Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в драме режиссера Пабло Ларраина "Спенсер", сообщает издание Deadline

События в картине будут описывать короткий период из жизни жены принца Чарльза, когда она осознала, что их с мужем отношения находятся на грани разрыва.

Цитируя слова Ларраина, издание сообщает, что в Стюарт режиссер видит способность сыграть различные грани характера принцессы Дианы. 

По словам режиссера, "Спенсер" – это романтическая история о женщине, переживающей трудные времена, но которая находит свет и решение.

Актриса приступит к работе в начале 2021 года. Дата премьеры картины не сообщается. Кто сыграет роль супруга принцессы Дианы, режиссер картины не уточнил. 

Кристен Стюарт – американская актриса. Она стала широко известна после роли Беллы Свон в фильмах вампирской саги "Сумерки". В 2010 году Стюарт была удостоена специальной награды BAFTA в номинации "Восходящая звезда". Она обладательница французской кинопремии "Сезар" (2015).

Диана погибла 31 августа 1997 года. Автомобиль, в котором ехали принцесса и ее возлюбленный Доди аль-Файед, врезался в стену туннеля перед парижским мостом Альма на набережной Сены. 

Теги: кино, Великобритания, принц Чарльз, принцесса Диана, Кристен Стюарт, актриса
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