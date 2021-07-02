Чарльз Спенсер высказался об открытии памятника своей сестре, принцессе Диане

На первом фото запечатлен сам памятник, а втором снимке Спенсер вместе со своей сестрой, леди Джейн Феллоуз позирует на его фоне.
"Сегодня в Кенсингтоне. Хороший день", – подписал он фото.
Today, in Kensington. A good day. pic.twitter.com/8mHqSlyujZ— Charles Spencer (@cspencer1508) July 1, 2021
Чарльз Спенсер – младший брат принцессы Дианы. У него есть две родные старшие сестры: леди Сара МакКоркодейл и леди Джейн Феллоуз. Они также присутствовали на открытии памятника.
Принцесса Диана вышла замуж за принца Чарльза 29 июля 1981 года в 20-летнем возрасте. В браке у пары родилось двое детей: принц Уильям (1982) и принц Гарри (1984). В августе 1996 года супруги развелись, а 31 августа 1997 года она погибла. Автомобиль, в котором ехала принцесса Диана со своим возлюбленным Доди аль-Файедом, врезался в стену туннеля перед парижским мостом Альма на набережной Сены. 1 июля 2021 года принцессе Диане исполнилось бы 60 лет. Сыновья принцессы Дианы приурочили открытие памятника к этой дате.