Чарльз Спенсер высказался об открытии памятника своей сестре, принцессе Диане

На первом фото запечатлен сам памятник, а втором снимке Спенсер вместе со своей сестрой, леди Джейн Феллоуз позирует на его фоне.

"Сегодня в Кенсингтоне. Хороший день", – подписал он фото.

Today, in Kensington. A good day. pic.twitter.com/8mHqSlyujZ — Charles Spencer (@cspencer1508) July 1, 2021



