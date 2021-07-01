Принц Уильям встретился с принцем Гарри на открытии памятника принцессе Диане. Братья сделали совместное заявление. Фото

Принц Гарри и принц Уильям: Сегодня нашей матери исполнилось бы 60 лет. Мы вспоминаем ее любовь, силу и характер Фото: ЕРА

Таблоид Page Six отмечает, что из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса, на церемонии открытия присутствовали всего 15 человек, среди которых были сыновья принцессы Дианы – принц Уильям и проживающий в США его младший брат, принц Гарри.

На снимке братья запечатлены спиной к объективу – они стоят на расстоянии друг от друга напротив памятника своей матери, которая изображена обнимающей двоих детей: мальчика и девочку.

После церемонии открытия братья обнародовали в сети совместное заявление.

"Сегодня нашей матери исполнилось бы 60 лет. Мы вспоминаем ее любовь, силу и характер – качества, которые сделали ее силой добра во всем мире, изменив к лучшему бесчисленное количество жизней. Каждый день мы хотим, чтобы она все еще была с нами, и мы надеемся, что эта статуя навсегда останется символом ее жизни и ее наследия. Спасибо Эну Ренко-Бродли, Пипу Моррисону и их командам за их выдающуюся работу, друзьям и спонсорам, которые помогли в этом, и всем тем во всем мире, кто хранит память о нашей матери. Принц Уильям и принц Гарри", – говорится в публикации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)