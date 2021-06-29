Принц Гарри упомянул принца Уильяма во время выступления в Великобритании

"На этой неделе мы с братом [принцем Уильямом] отметим 60-летие нашей мамы. Я уверен, что она гордилась бы вами за то, что вы живете жизнью, в которой есть место целеустремленности и состраданию к другим", – заявил он в том числе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Контекст:

Принц Гарри прилетел в Великобританию 25 июня. Целью его визита является открытие памятника матери, принцессе Диане. Церемония состоится в день рождения принцессы Дианы – 1 июля ей бы исполнилось 60 лет.

Принцесса Диана погибла 31 августа 1997 года. Автомобиль, в котором она ехала со своим возлюбленным Доди аль-Файедом, врезался в стену туннеля перед парижским мостом Альма на набережной Сены.

Британские таблоиды писали, что во время открытия памятника принцу Гарри, возможно, удастся наладить отношения со своим старшим братом, которые разладились после серии его скандальных интервью американским СМИ.

Премия Diana Awards была учреждена в 1999 году и названа в честь принцессы Дианы.