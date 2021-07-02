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Принцы Уильям и Гарри открыли памятник принцессе Диане. Фоторепортаж

Сегодня 00.25
1 июля герцог Кембриджский Уильям и его брат Гарри открыли памятник их матери, первой жене принца Чарльза, принцессе Диане, погибшей в 1997 году в автокатастрофе, сообщает ВВС. Открытие состоялось в день рождения принцессы Уэльской. Братья после церемонии выпустили совместное заявление по этому поводу. На мероприятии присутствовали 15 человек. Памятник поставили в саду Кенсингтонского дворца. Бронзовая статуя скульптора Яна Рэнк-Бродли изображает принцессу Диану в окружении трех детей. Под статуей – постамент с именем принцессы и датой открытия. По периметру он вымощен брусчаткой, а на камнях выгравирован отрывок из стихотворения Альберта Швейцера "Мера человека" – его читали на поминальной службе в 2017 году, посвященной 20-летию со дня смерти принцессы, пишет журнал Hello.
Теги: памятник, принц Уильям, принц Гарри, принцесса Диана, церемония
 

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