Принцы Уильям и Гарри открыли памятник принцессе Диане. Фоторепортаж
Фото: The Royal Family / Facebook
1 июля герцог Кембриджский Уильям и его брат Гарри открыли памятник их матери, первой жене принца Чарльза, принцессе Диане, погибшей в 1997 году в автокатастрофе, сообщает ВВС
. Открытие состоялось в день рождения принцессы Уэльской. Братья после церемонии выпустили совместное заявление по этому поводу
. На мероприятии присутствовали 15 человек. Памятник поставили в саду Кенсингтонского дворца. Бронзовая статуя скульптора Яна Рэнк-Бродли изображает принцессу Диану в окружении трех детей. Под статуей – постамент с именем принцессы и датой открытия. По периметру он вымощен брусчаткой, а на камнях выгравирован отрывок из стихотворения Альберта Швейцера "Мера человека" – его читали на поминальной службе в 2017 году, посвященной 20-летию со дня смерти принцессы, пишет журнал Hello
.