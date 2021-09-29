Принц Уильям в смокинге, а его жена – в платье с декольте. В Лондоне состоялась мировая премьера нового фильма о Джеймсе Бонде

Принц Уильям и его жена Кэтрин стали почетными гостями на премьере нового фильма о Бонде Фото: ЕРА

Гостями церемонии стали британский актер Дэниел Крейг, исполнивший в фильме главную роль, американский актер Рами Малек, воплотивший на экране образ отрицательного героя, авторы саундтрека, американская певица Билли Айлиш и ее брат Финнеас О'Коннелл, исполнительница роли девушки Бонда, кубано-испанская актриса Ана де Армас и другие.

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Почетными гостями на премьере фильма стали представители британской королевской семьи – принц Уильям с женой Кэтрин, а также его отец, принц Чарльз и его супруга, герцогиня Корнуольская Камилла.

Герцогиня Кембриджская выбрала для мероприятия расшитое блестками золотое платье от британского дизайнера Jenny Packham, а ее супруг был в смокинге.

Жена принца Уильяма появилась на презентации в длинном бело-голубом наряде с вышивкой от британского бренда Bruce Oldfield. Ее муж выбрал для выхода в свет черный смокинг.

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