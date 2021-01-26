Фрагменты нового фильма о Джеймсе Бонде будут переснимать – СМИ

Необходимость переснять некоторые фрагменты нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" продиктована требованием рекламодателей обновить гаджеты, которые используют герои, пишет The Sun.

Премьера фильма "Не время умирать" запланирована на осень 2021 года Фото: 007 / Instagram

Продюсеры 25-го фильма бондианы "Не время умирать" с участием британского актера Дэниела Крейга, премьера которого была перенесена с весны на осень 2021 года, намерены переснять некоторые фрагменты фильма. Об этом со ссылкой на собственные источники 25 января сообщил таблоид The Sun.

Решение было принято из-за того, что к моменту выхода картины используемые героями гаджеты будут выглядеть устаревшими, что противоречит интересам рекламодателей и спонсоров фильма.

Изначально показ картины был запланирован на весну 2020 года, но из-за пандемии коронавируса продюсеры сместили премьеру на осень – ожидалось, что зрители увидят фильм в ноябре.

В октябре на официальной странице бондианы в Twitter продюсеры сообщили, что премьера снова переносится. Новой датой показа было названо 2 апреля 2021 года, но в январе 2021 года стало известно, что премьера фильма смещена на октябрь.

Фильм "Не время умирать" – 25-й фильм бондианы. По сюжету агент 007 Джеймс Бонд ушел в отставку и проводит время на Ямайке. Но в силу обстоятельств ему придется вернуться к работе. Главную роль исполнил британский актер Дэниэл Крейг, а главного антагониста – Рами Малек.