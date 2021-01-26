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26 января, 2021
 
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Фрагменты нового фильма о Джеймсе Бонде будут переснимать – СМИ

Необходимость переснять некоторые фрагменты нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" продиктована требованием рекламодателей обновить гаджеты, которые используют герои, пишет The Sun.

Премьера фильма "Не время умирать" запланирована на осень 2021 года
Премьера фильма "Не время умирать" запланирована на осень 2021 года
Фото: 007 / Instagram

Продюсеры 25-го фильма бондианы "Не время умирать" с участием британского актера  Дэниела Крейга, премьера которого была перенесена с весны на осень 2021 года, намерены переснять некоторые фрагменты фильма. Об этом со ссылкой на собственные источники 25 января сообщил таблоид The Sun.

Решение было принято из-за того, что к моменту выхода картины используемые героями гаджеты будут выглядеть устаревшими, что противоречит интересам рекламодателей и спонсоров фильма.

Изначально показ картины был запланирован на весну 2020 года, но из-за пандемии коронавируса продюсеры сместили премьеру на осень – ожидалось, что зрители увидят фильм в ноябре.

В октябре на официальной странице бондианы в Twitter продюсеры сообщили, что премьера снова переносится. Новой датой показа было названо 2 апреля 2021 года, но в январе 2021 года стало известно, что премьера фильма смещена на октябрь.

Фильм "Не время умирать" – 25-й фильм бондианы. По сюжету агент 007 Джеймс Бонд ушел в отставку и проводит время на Ямайке. Но в силу обстоятельств ему придется вернуться к работе. Главную роль исполнил британский актер Дэниэл Крейг, а главного антагониста – Рами Малек.

Теги: кино, Джеймс Бонд, Дэниел Крейг
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