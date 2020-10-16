Бульвар Шоубиз
 
16 октября, 2020
 
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Продюсер бондианы рассказала, кто сыграет роль Бонда в новом фильме и когда начнется кастинг

Продюсер бондианы Барбара Брокколи не исключает, что роль Джеймса Бонда в 26-м фильме бондианы может сыграть афроамериканский актер.

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Продюсер бондианы Брокколи заявила, что кастинг на роль Бонда, которого в 25-м фильме бондианы сыграл Крейг, еще не начался
Продюсер бондианы Брокколи заявила, что кастинг на роль Бонда, которого в 25-м фильме бондианы сыграл Крейг, еще не начался
Фото: ЕРА

Продюсер бондианы Барбара Брокколи в интервью, которое опубликовано 14 октября на сайте издания Total Film, заявила, что кастинг на главную роль в новом фильме о приключениях британского спецагента Джеймса Бонда будет объявлен после премьеры юбилейной картины "Не время умирать" с участием британского актера Дэниела Крейга.

По словам Брокколи, кастинг будет проводится только среди актеров-мужчин. Продюсер предположила, что в этот раз роль агента 007 может сыграть афроамериканский актер. При этом Брокколи отвергла предположения о том, что в 26-й фильме бондиане спецагента может сыграть женщина-актриса. 

Комментируя сентябрьское заявление издания The Vulcan Reporter о том, что на роль Бонда уже утвержден актер Том Харди, Брокколи призналась, что ему таких предложений не поступало. 

2 октября 2020 года на официальной странице бондианы в Twitter продюсеры картины сообщили, что премьера юбилейного 25-го фильма бондианы "Не время умирать" с участием Крейга перенесена с ноября 2020 года на апрель 2021 года.

Теги: кино, Джеймс Бонд, Дэниел Крейг
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