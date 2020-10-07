  "Рад, что вернулся". Крейг рассказал, почему согласился сыграть Бонда в "Не время умирать"

Исполнитель роли Джеймса Бонда британский актер Дэниел Крейг не жалеет, что сыграл роль агента 007 в юбилейной картине "Не время умирать". Об этом он рассказал в онлайн-интервью, которое публиковано 6 октября на YouTube-канале The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.
По словам Крейга, он рад, что согласился на съемки в этой картине, несмотря на свои предыдущие заявления о том, что устал от роли агента 007.
Крейг отметил, что ему была необходима пауза в работе, но со временем он осознал необходимость завершения некоторых сюжетных линий, чтобы "закрыть гештальты".
"Мне нужно было отвлечься. И когда я это сделал, мы начали разговаривать о том, как развивать сюжет дальше. Я выложился в этой роли на полную. И рад, что вернулся", – сообщил он.
Крейг снялся в роли Бонда в шести фильмах бондианы: "Казино Рояль" (2006), "Квант милосердия" (2008), "007: Координаты "Скайфолл" (2012), "007: Спектр" (2015) и "Не время умирать", премьера которого перенесена с осени 2020 года на весну 2021-го.
В сентябре The Vulcan Reporter со ссылкой на информацию, полученную из собственных источников, сообщило, что седьмым Бондом, вероятно, станет 43-летний британский актер Том Харди, однако эта информация пока официально не подтверждена.