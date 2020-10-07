  "Рад, что вернулся". Крейг рассказал, почему согласился сыграть Бонда в "Не время умирать"

Британский актер Дэниел Крейг, сыгравший роль Джеймса Бонда в шести фильмах бондианы, заявил, что во время съемок "Не время умирать" выложился на полную.

Исполнитель роли Джеймса Бонда британский актер Дэниел Крейг не жалеет, что сыграл роль агента 007 в юбилейной картине "Не время умирать". Об этом он рассказал в онлайн-интервью, которое публиковано 6 октября на YouTube-канале The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

По словам Крейга, он рад, что согласился на съемки в этой картине, несмотря на свои предыдущие заявления о том, что устал от роли агента 007.

Крейг отметил, что ему была необходима пауза в работе, но со временем он осознал необходимость завершения некоторых сюжетных линий, чтобы "закрыть гештальты".

"Мне нужно было отвлечься. И когда я это сделал, мы начали разговаривать о том, как развивать сюжет дальше. Я выложился в этой роли на полную. И рад, что вернулся", – сообщил он.

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Видео: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon / YouTube