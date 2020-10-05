58 лет бондианы. Шесть актеров, которые сыграли Джеймса Бонда

За 58 лет бондианы на экраны вышло 24 фильма о Бонде. Премьера 25-й ленты перенесена на весну 2021 года Фото: quantum.of.bond / Instagram

5 октября поклонники агента 007 отмечают Всемирный день Джеймса Бонда – именно в этот день на экраны вышел первый фильм бондианы "Доктор Ноу", главную роль в котором исполнил британский актер Шон Коннери. Информация об этом обнародована на официальной странице бондианы в Twitter.

Tomorrow is #JamesBondDay as October 5th is the day the first James Bond film DR. NO was released in 1962. pic.twitter.com/813Kkhcf5m — James Bond (@007) October 4, 2020

На момент премьеры картины Коннери исполнилось 32 года. После выхода на экраны первой картины о британском спецагенте Коннери сыграл Бонда еще в пяти фильмах бондианы.

Помимо "Доктора Ноу", он появился в образе агента 007 в фильмах "Из России с любовью" (1963), "Голдфингер" (1964), "Шаровая молния" (1965) и "Живешь только дважды" (1967).

Фото: 007 / Instagram

После первых пяти фильмов бондианы на экраны вышел шестой фильм "На секретной службе ее величества" (1969), в котором вместо Коннери роль Бонда сыграл на тот момент 40-летний австралийский актер Джордж Лэзенби.

Лэзенби сыграл Бонда только в одном фильме. Фото: 007 / Instagram



В свою очередь Коннери сменил Лэзенби в картине "Бриллианты навсегда", которая вышла в 1971 году, и на этом в возрасте 41 года завершил "карьеру" агента 007, а Лэзенби стал единственным актером в истории бондианы, который появился в роли британского спецагента только в одной ленте.

25 августа 2020 года Коннери отпраздновал свой 90-летний юбилей. Его коллега Лэзенби 5 сентября отметил 81-летие.

Третьим агентом 007 стал британский актер Роджер Мур. Продюсеры доверили ему сыграть роль Бонда в семи картинах бондианы.

Актер начал сниматься в образе Бонда в 46-летнем возрасте, дебютировав в картине "Живи и дай умереть" (1979).

Последний фильм бондианы с его участием "Вид на убийство" вышел в1985 году – актеру на тот момент исполнилось 58 лет.

В мае 2017 года Мура не стало – актер умер в 90 лет от онкологического заболевания и похоронен в Монако.

Мур в образе Бонда. Фото: 007 / Instagram

Британский актер Тимоти Далтон сменил на экране Мура, появившись в роли Бонда в двух лентах – "Искры из глаз" (1987) и "Лицензия на убийство" (1989). Он начал сниматься в роли агента 007 в 41 год и покинул проект в 43.

Далтон дважды сыграл Бонда. Фото: 007 / Instagram

В марте 2020 года актеру исполнилось 74 года. В 2019 году он появился в американском сериале "Роковой патруль" в одной из главных ролей.

Американский актер ирландского происхождения Пирс Броснан впервые появился в образе Бонда в 1995 году в картине "Золотой Глаз" – на тот момент актеру исполнилось 42 года.

Скриншот: 007 / Instagram

После этого Броснан сыграл роль агента 007 еще в трех картинах – "Завтра не умрет никогда" (1997), "И целого мира мало" (1999) и "Умри, но не сейчас" (2002), завершив участие в проекте в 49 лет.

Сейчас 67-летний актер вместе с женой Кили Шей Смит проживает на Гавайях, посвящая свободное время защите экологии.

Следующий фильм бондианы "Казино Рояль" вышел на экраны после четырехлетней паузы – роль Бонда продюсеры доверили сыграть 38-летнему британскому актеру Дэниэлу Крейгу.

Фото: 007 / Instagram

После этого Крейг снялся еще в четырех фильмах бондианы – "Квант милосердия" (2008), "007: Координаты "Скайфолл" (2012) и "007: Спектр" (2015).

В 2017 году актер заявил, что после завершения съемок в 25-м юбилейном фильме "Не время умирать", распрощается с образом Бонда.

2 октября 2020 года на официальной странице бондианы в Twitter продюсеры картины в очередной раз сообщили, что премьера юбилейного 25-го фильма бондианы "Не время умирать" с участием Крейга перенесена с ноября 2020 года на апрель 2021 года.

"Мировая премьера 25-го фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" перенесена на 2 апреля для того, чтобы его могли увидеть зрители во всех кинотеатрах", – говорится в публикации.

MGM, Universal and Bond producers, Michael G. Wilson and Barbara Broccoli, today announced the release of NO TIME TO DIE, the 25th film in the James Bond series, will be delayed until 2 April 2021 in order to be seen by a worldwide theatrical audience. pic.twitter.com/NqHlU24Ho3 — James Bond (@007) October 2, 2020

В сентябре The Vulcan Reporter со ссылкой на информацию, полученную из собственных источников, сообщило, что седьмым Бондом, вероятно, станет 43-летний британский актер Том Харди, однако эта информация пока официально не подтверждена.