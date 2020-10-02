Айлиш презентовала клип на саундтрек к фильму "007: Не время умирать". Видео
Американская певица Билли Айлиш на своем YouTube-канале опубликовала видео на композицию No Time To Die, которая стала саундтреком к новому фильму о Джеймсе Бонде – "007: Не время умирать". В клипе использованы фрагменты из кинокартины с участием британского актера Дэниэла Крейга. "Для меня большая честь быть частью этой истории", – анонсировала премьеру ролика певица в Instagram. Презентация саундтрека состоялась в феврале 2020 года.
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