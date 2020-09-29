18-летняя Айлиш назвала дату премьеры документального фильма о ее жизни

Документальный фильм "Билли айлиш: Мир немного размыт" о жизни 18-летней американской певицы будет показан в кинотеатрах и на стриминговой платформе Apple TV+.

18-летняя американская певица Билли Айлиш на своей странице в Instagram сообщила, что премьера фильма о ее жизни "Билли Айлиш: Мир немного размыт" состоится в феврале 2021 года.

Картина будет показана в кинотеатрах и на стриминговой платформе Apple TV+, говорится в публикации.

По информации таблоида Variety, певица вместе со своей командой работала над фильмом несколько лет. Издание отмечает, что в 2019 году во время концертного тура съемочная группа следовала за Айлиш "по пятам". Предполагается, что операторы фиксировали жизнь певицы, начиная с 2016 года, но контракт со стриминговой платформой, вероятно, был заключен в 2019 году.

Айлиш стала известной в 2016 году после публикации дебютного сингла Ocean Eyes на ресурсе SoundCloud. В 2019 году ее дебютный альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? возглавил американский чарт Billboard 200 и британский хит-парад UK Albums Chart.

В 2020 году артистка получила пять наград музыкальной премии "Грэмми".

В мае 2020 года певица разместила в сети фильм "Не моя ответственность", в котором ответила хейтерам, критикующим ее фигуру и стиль в одежде.