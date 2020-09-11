Бульвар Шоубиз
 
11 сентября, 2020
 
Новости

Умерла звезда "Игры престолов" и исполнительница роли девушки Джеймса Бонда

Британская актриса Дайана Ригг, сыгравшая одну из главных ролей в "Игре престолов", умерла на 83-м году жизни. Актриса стала знаменитой после того, как в 1969 году снялась в роли девушки агента Джеймса Бонда – героиня Ригг была единственной девушкой спецагента, на которой он был женат.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ригг родилась в 1938 году
Ригг родилась в 1938 году
Фото: ЕРА

82-летняя британская актриса Дайана Ригг скончалась утром 10 сентября в своем доме. Об этом сообщает BBC со ссылкой на информацию, полученную от ее агента.

Подчеркивается, что семья актрисы попросила британские СМИ не беспокоить их в "это трудное время".

Дайана Ригг родилась 20 июля 1938 года. Она стала известна в 1969 году после роли девушки спецагента Джеймса Бонда по имени Трейси ди Винченцо, которую сыграла в фильме "На секретной службе ее величества". Героиня Ригг стала единственной девушкой Бонда, на которой он был женат.

В возрасте 75 лет актриса приступила к съемкам в сериале "Игра престолов", сыграв роль Оленны Тирелл – главы рода Тирелл.

В 1988 году Ригг была удостоена титула ордена Британской империи, а в 1994 году получила титул Дамы-Командора. У актрисы осталась дочь Рэйчел Стирлинг (1977).

Теги: США, смерть, Игра престолов, актриса
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  "Владимир Александрович, пока еще не поздно, очнитесь, пожалуйста". Самые яркие цитаты Богдана из интервью Гордону
  "Владимир Александрович, пока еще не поздно, очнитесь, пожалуйста". Самые яркие цитаты Богдана из интервью Гордону
  Британский журналист Хардинг: Нынешние русские шпионы – это не мрачные солдафоны, а обычные люди, олигархи, бизнесмены, студенты
  Британский журналист Хардинг: Нынешние русские шпионы – это не мрачные солдафоны, а обычные люди, олигархи, бизнесмены, студенты
  "Увольняя меня, Зеленский сказал: "Ты – как нелюбимая женщина". Полный текст интервью Богдана Гордону
  "Увольняя меня, Зеленский сказал: "Ты – как нелюбимая женщина". Полный текст интервью Богдана Гордону
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Умер ветеран "Что? Где? Когда?"
Умер ветеран "Что? Где? Когда?"
Переселение чиновников, винопровод и пенсии €1,5 тыс. Комик-дуэт "Кролики" идет в мэры Киева. Видеообращение
Переселение чиновников, винопровод и пенсии €1,5 тыс. Комик-дуэт "Кролики" идет в мэры Киева. Видеообращение
  "Фестиваль Рифкина". Вышел трейлер нового фильма Вуди Аллена. Видео
  "Фестиваль Рифкина". Вышел трейлер нового фильма Вуди Аллена. Видео
Вика из "НеАнгелов" рассказала, как решать проблемы
Вика из "НеАнгелов" рассказала, как решать проблемы
  Слезы и любовь. Огневич презентовала клип на песню, написанную Хлывнюком. Видео
  Слезы и любовь. Огневич презентовала клип на песню, написанную Хлывнюком. Видео
"Шикарный и сексуальный образ". Санина снялась в блузе на голое тело
"Шикарный и сексуальный образ". Санина снялась в блузе на голое тело
  В постели с козлом. Grosu рассказала в новом клипе об изменах. Видео
  В постели с козлом. Grosu рассказала в новом клипе об изменах. Видео
Разбил окно и угрожал убить. В дом Эминема пробрался грабитель
Разбил окно и угрожал убить. В дом Эминема пробрался грабитель
"Где-то на пышнее, где-то худее". 42-летняя Чехова показала, как изменилась за 13 лет
"Где-то на пышнее, где-то худее". 42-летняя Чехова показала, как изменилась за 13 лет
  "Эндорфины". Джамала и Pianoбой записали дуэтный трек. Аудио
  "Эндорфины". Джамала и Pianoбой записали дуэтный трек. Аудио
  "Не надо прибедняться". Вакарчук рассказал о своих доходах
  "Не надо прибедняться". Вакарчук рассказал о своих доходах
45-летняя Лонгория показала лицо без макияжа
45-летняя Лонгория показала лицо без макияжа
"Об этом мечтают все артисты во всем мире". В Киеве открыли именную звезду Билык
"Об этом мечтают все артисты во всем мире". В Киеве открыли именную звезду Билык
"Гламурный джокер". Литвинова показала фото с зелеными волосами
"Гламурный джокер". Литвинова показала фото с зелеными волосами
"Самоизоляция в тюрьме". Галкин записал пародию на переговоры Путина и Лукашенко
"Самоизоляция в тюрьме". Галкин записал пародию на переговоры Путина и Лукашенко
Актер Куценко заявил о намерении пойти в политику ради спасения экологии
Актер Куценко заявил о намерении пойти в политику ради спасения экологии
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS