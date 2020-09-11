Умерла звезда "Игры престолов" и исполнительница роли девушки Джеймса Бонда

82-летняя британская актриса Дайана Ригг скончалась утром 10 сентября в своем доме. Об этом сообщает BBC со ссылкой на информацию, полученную от ее агента.
Подчеркивается, что семья актрисы попросила британские СМИ не беспокоить их в "это трудное время".
Дайана Ригг родилась 20 июля 1938 года. Она стала известна в 1969 году после роли девушки спецагента Джеймса Бонда по имени Трейси ди Винченцо, которую сыграла в фильме "На секретной службе ее величества". Героиня Ригг стала единственной девушкой Бонда, на которой он был женат.
В возрасте 75 лет актриса приступила к съемкам в сериале "Игра престолов", сыграв роль Оленны Тирелл – главы рода Тирелл.
В 1988 году Ригг была удостоена титула ордена Британской империи, а в 1994 году получила титул Дамы-Командора. У актрисы осталась дочь Рэйчел Стирлинг (1977).