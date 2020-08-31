Умерла актриса "Терминатора 2"

22 августа умерла американская актриса Лесли Хэмилтон. Об этом написала в Facebook 28 августа сестра-близнец покойной, актриса Линда Хэмилтон.
"Отдыхай в вечном раю, Лесли", – говорится в посте.
Причина смерти не указана.
Лесли Хэмилтон скончалась на 64-м году жизни.
Покойная Лесли Хэмилтон была дублером своей сестры, исполнившей роль Сары Коннор в фильме "Терминатор 2". Об этом пишет Entertainment Weekly. Она предстала в образе Терминатора Т-1000, преврающегося в Коннор. Также она снялась в сцене, где Коннор наблюдает за собой, играющей на площадке с ребенком.
Хэмилтон работала медсестрой скорой помощи, позже перешла на работу в хоспис.
У Хэмилтон осталось трое детей и два внука.
Фильм "Терминатор 2" вышел в 1991 году.