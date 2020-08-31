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31 августа, 2020
 
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Умерла актриса "Терминатора 2"

Американская актриса Лесли Хэмилтон скончалась в возрасте 63 лет.

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Линда Хэмилтон (на фото справа): Отдыхай в вечном раю, Лесли (на фото слева)
Линда Хэмилтон (на фото справа): Отдыхай в вечном раю, Лесли (на фото слева)
Фото: Linda Hamilton / Facebook

22 августа умерла американская актриса Лесли Хэмилтон. Об этом написала в Facebook 28 августа сестра-близнец покойной, актриса Линда Хэмилтон.

"Отдыхай в вечном раю, Лесли", – говорится в посте.

 Причина смерти не указана.

https://www.facebook.com/Linda.Carroll.Hamilton/posts/10157000602246222

Лесли Хэмилтон скончалась на 64-м году жизни.

Покойная Лесли Хэмилтон была дублером своей сестры, исполнившей роль Сары Коннор в фильме "Терминатор 2". Об этом пишет Entertainment Weekly. Она предстала в образе Терминатора Т-1000, преврающегося в Коннор. Также она снялась в сцене, где Коннор наблюдает за собой, играющей на площадке с ребенком. 

Хэмилтон работала медсестрой скорой помощи, позже перешла на работу в хоспис. 

У Хэмилтон осталось трое детей и два внука.

Фильм "Терминатор 2" вышел в 1991 году.

Теги: смерть, актриса, Линда Хэмилтон, Лесли Хэмилтон
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