Твит о смерти звезды "Черной пантеры" Боузмана стал самым популярным в истории

Американский актер Чедвик Боузман умер после того, как у него диагностировали рак толстой кишки.

По состоянию на 30 августа у твита о смерти Боузмана 6,7 млн лайков Фото: EPA

Твит о смерти актера Чедвика Боузмана, который прославился ролью короля Т'Чаллы в супергеройском фильме "Черная пантера" от Marvel, стал самым залайканым в истории Twitter. Об этом сообщает официальный аккаунт соцсети.

Most liked Tweet ever.



A tribute fit for a King. #WakandaForever https://t.co/lpyzmnIVoP — Twitter (@Twitter) August 29, 2020

По состоянию на 30 августа у него 6,7 млн лайков и 3 млн ретвитов и комментариев.

Как отмечает CNN, предыдущим рекордсменом по лайкам был пост бывшего президента США Барака Обамы от 2017 года, где он цитировал политического деятеля Нельсона Манделу.

О смерти Боузмана стало известно 29 августа. Звезда "Черной пантеры" скончался на 44-м году жизни после того, как у него диагностировали рак толстой кишки.