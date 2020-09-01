Умерла первая олимпийская чемпионка Украины Бочарова

Олимпийская чемпионка Украины, спортивная гимнастка Нина Бочарова умерла в возрасте 95 лет.

В 1954 году Бочарова стала чемпионкой мира Фото: noc-ukr.org

На 96-м году жизни умерла спортивная гимнастка Нина Бочарова. Об этом 31 августа сообщил сайт Национального олимпийского комитета Украины.

Бочарова – первая украинка, которая завоевала золото на Олимпийских играх. Она стала двукратной чемпионкой и трехкратным серебряным призером XV Олимпиады в Хельсинки (1952 год).

"Трудно переоценить вклад Нины Антоновны в развитие гимнастики и всего олимпийского движения. В историю мирового олимпизма имя этой хрупкой, но, вместе с этим, непревзойденной спортсменки навсегда вписано золотыми буквами", – говорится в сообщении НОК.

Бочарова также становилась чемпионкой мира (1954 год) и абсолютной чемпионкой СССР (1949 год).