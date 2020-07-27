Умерла 104-летняя звезда фильма "Унесенные ветром" Оливия де Хэвилленд

Американская актриса британского происхождения Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни – 1 июля 2020 года она отметила 104-летие. В 1939 году она сыграла одну из главных ролей в американской картине "Унесенные ветром".

На фото Оливия де Хэвилленд запечатлена в 95-летнем возрасте Фото: ЕРА

104-летняя звезда американского фильма "Унесенные ветром" Оливия де Хэвилленд 25 июля умерла в Париже (Франция), где проживала с 1956 года. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Причиной смерти актрисы названы "естественные причины".

Оливия де Хэвилленд родилась 1 июля 1916 года – месяц назад ей исполнилось 104 года.