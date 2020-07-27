Умерла 104-летняя звезда фильма "Унесенные ветром" Оливия де Хэвилленд

104-летняя звезда американского фильма "Унесенные ветром" Оливия де Хэвилленд 25 июля умерла в Париже (Франция), где проживала с 1956 года. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Причиной смерти актрисы названы "естественные причины".
Оливия де Хэвилленд родилась 1 июля 1916 года – месяц назад ей исполнилось 104 года.
Оливия де Хэвилленд считается одной из старейших актрис Голливуда. Она стала известной после роли Мелани в фильме "Унесенные ветром" 1939 года, который был снят по одноименному роману писательницы Маргарет Митчелл.
Актриса – дважды лауреат премии "Оскар". Она удостоилась награды за роли в картинах "Каждому свое" (1947) и "Наследница" (1950).
В 2017 году британская королева Елизавета II наградила актрису рыцарским титулом дамы-командора.