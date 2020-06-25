Бульвар Шоубиз
 
25 июня, 2020
 
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HBO Max вернул фильм "Унесенные ветром" с дополнением об историческом контексте

Перед просмотром фильма "Унесенные ветром" 1939 года на американском стриминговом сервисе HBO Max зрители смогут прослушать лекцию ученой-кинематографиста об устаревших взглядах авторов ленты на расовые отношения.

Ученая-кинематографист Стюарт заявила, что смотреть "Унесенных ветром" может быть неудобно, даже больно
Ученая-кинематографист Стюарт заявила, что смотреть "Унесенных ветром" может быть неудобно, даже больно
Скриншот: Movieclips / YouTube

Американский стриминговый сервис HBO Max вернул к показу фильм "Унесенные ветром" 1939 года с двумя дополнительными видео, в которых говорится об историческом контексте ленты. Об этом сообщает Variety.

Перед показом зрители смогут посмотреть и прослушать лекцию ученой-кинематографиста Жаклин Стюарт на тему расизма. В лекции Стюарт размышляет, почему "Уенсенные ветром" нужно объяснять и обсуждать. Второй ролик, предваряющий просмотр, это видеозапись панельной дискуссии "Сложное наследие" "Унесенных ветром", которая прошла на Фестивале классического кино в апреле 2019 года.

По мнению Стюарт, что продюсер Дэвид О. Селзник понимал, что темнокожие слушатели были глубоко обеспокоены тем, как фильм рассматривает тему рабства, и его отношением к темнокожим персонажам.

Ученая-кинематографист отметила, что изображение порабощенных темнокожих людей в ленте "Унесенные ветром" как слуг, отличающихся своей преданностью белым хозяевам, соответствует старым расовым стереотипам. "Фильм рассматривает этот мир через призму ностальгии и отрицает ужасы рабства, а также наследие расового неравенства. Смотреть "Унесенных ветром" может быть неудобно, даже больно. Тем не менее, важно, чтобы классические голливудские фильмы были доступны нам в их оригинальном виде для просмотра и обсуждения", – заявила Стюарт.

Стриминговый сервис HBO Max 9 июня убрал из доступа фильм "Унесенные ветром", в сюжетной линии которого присутствует пропаганда расизма.

Тогда представитель платформы заявил, что в ближайшее время фильм будет доступен к просмотру с пометкой, что в нем содержится "спорная информация". При этом сюжетная линия фильма останется без изменений, так как "сделать иначе означало бы то же самое, что и утверждать, будто эти предубеждения никогда не существовали".

Фильм "Унесенные ветром" был снят режиссером Виктором Флемингом по мотивам одноименного романа Маргарет Митчелл. Премьера фильма состоялась 15 декабря 1939 года в Атланте. 

Фильм был удостоен восьми "Оскаров". По сюжету картины главная героиня Скарлетт О’Хара использует в качестве домашней прислуги людей с темным цветом кожи.

В США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб 25 мая из-за жесткого задержания полицейскими, начались антирасистские протесты.

Демонстранты вышли на улицы и стали забрасывать полицейские участки петардами и бутылками.

Позже о своем участии в протестах заявили певица Дженнифер Лопес и сын Виктории и Дэвида Бекхэмов Бруклин Бекхэм.

2 июня американские звезды инициировали в социальных сетях антирасистское движение Blackout Tuesday, выставив на своих страницах квадраты черного цвета.

Теги: расизм, фильм, афроамериканцы, HBO, Джордж Флойд
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