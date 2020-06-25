Бульвар Шоубиз
 
25 июня, 2020
 
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"Агент Ева". Вышел трейлер фильма с Честейн, Фарреллом и Малковичем. Видео

На YouTube-канале Movie Coverage разместили трейлер фильма "Агент Ева". Главная героиня картины – молодая женщина Ева, сотрудница сверхсекретной организации. Неся службу, героиня ездит по разным уголкам мира. В компании ее знают как профессионала и поручают выполнение самых сложных задач. После того как одна из спецопераций терпит провал, женщина решает скрыться от своих боссов. Теперь Еве предстоит самая серьезная задача – спасти свою жизнь. Роли в фильме исполнили Колин Фаррелл, Джон Малкович, Джина Дэвис, Йоан Гриффит. Режиссер – Тейт Тейлор. Релиз картины в США запланирован на 31 июля 2020 года.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Честейн исполнила роль сотрудницы сверхсекретной организации
Честейн исполнила роль сотрудницы сверхсекретной организации
Скриншот: Movie Coverage / YouTube

видео

Видео: Movie Coverage / YouTube
Теги: фильм, видео, трейлер, Джессика Честейн, Колин Фаррелл, Джон Малкович
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