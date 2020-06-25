"Я и Феликс". Вышел тизер пилотных съемок фильма Цилык с Издриком. Видео
На YouTube-канале ForeFilms разместили тизер фильма "Я и Феликс". Картина еще не снята, пока проходили пробные съемки. "Это история взросления Тимофея. Среди всех, кто был с ним рядом, особенно отличался Феликс – близкий друг его бабушки, глубоко травмированный опытом войны бывший контрразведчик и солдат ГРУ. Дружить с такими людьми опасно и весело. Как и расти в 90-х в целом", – говорится в описании фильма. В основе картины – одноименный роман украинского писателя Артема Чеха. Режиссер – Ирина Цилык. Одну из главных ролей, Феликса, сыграет украинский писатель и поэт Юрий Издрик. Роль восьмилетнего мальчика Тимофея – возможно, сын режиссера, Андрей. Он пока не утвержден на роль. Продюсеры – Владимир Яценко и Анна Соболевская. Съемки картины запланированы на осень 2020 года.
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