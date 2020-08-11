Названо имя лучшего исполнителя роли Джеймса Бонда

Шотландский актер Шон Коннери, которому 25 августа исполнится 90 лет, назван лучшим исполнителем роли Джеймса Бонда за все время существования "бондианы", сообщает британское издание RadioTimes, проводившее опрос.
Участие в голосовании приняло 14 тыс. человек. Организаторы провели три раунда, выбрав победителя в каждом из них. Таким образом, в финал голосования вышли три исполнителя роли Бонда – Коннери, Тимоти Далтон и Пирс Броснан.
Коннери стал лидером симпатий, набрав 44% голосов. Далтон занял второе место в рейтинге – за него отдали голоса 32% опрошенных. За Броснана проголосовали 23% участников опроса.
Коннери – шотландский актер и продюсер, обладатель премии "Оскар", лауреат двух премий BAFTA и трех премий "Золотой глобус". Актер первым сыграл персонажа Джеймса Бонда, созданного британским писателем Яном Флемингом. Он появился в главной роли в шести картинах об агенте "007".Первый фильм о Бонде "Доктор Ноу" с участием Коннери вышел на экраны в 1962 году.
После него роль агента Бонда исполняли австралийский актер Джордж Лэзенби, британские актеры Роджер Мур и Тимоти Далтон, американский артист Пирс Броснан и британец Дэниел Крейг.