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11 августа, 2020
 
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Названо имя лучшего исполнителя роли Джеймса Бонда

В опросе, организованном британским еженедельником RadioTimes для определения лучшего исполнителя роли Джеймса Бонда, начиная с 1962 года, приняло участие 14 тыс. человек.

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Фото: ЕРА

Шотландский актер Шон Коннери, которому 25 августа исполнится 90 лет, назван лучшим исполнителем роли Джеймса Бонда за все время существования "бондианы", сообщает британское издание RadioTimes, проводившее опрос. 

Участие в голосовании приняло 14 тыс. человек. Организаторы провели три раунда, выбрав победителя в каждом из них. Таким образом, в финал голосования вышли три исполнителя роли Бонда – Коннери, Тимоти Далтон и Пирс Броснан.

Коннери стал лидером симпатий, набрав 44% голосов. Далтон занял второе место в рейтинге – за него отдали голоса 32% опрошенных. За Броснана проголосовали 23% участников опроса.

Коннери – шотландский актер и продюсер, обладатель премии "Оскар", лауреат двух премий BAFTA и трех премий "Золотой глобус". Актер первым сыграл персонажа Джеймса Бонда, созданного британским писателем Яном Флемингом. Он появился в главной роли в шести картинах об агенте "007".Первый фильм о Бонде "Доктор Ноу" с участием Коннери вышел на экраны в 1962 году. 

После него роль агента Бонда исполняли австралийский актер Джордж Лэзенби, британские актеры Роджер Мур и Тимоти Далтон, американский артист Пирс Броснан и британец Дэниел Крейг. 

Теги: Великобритания, Джеймс Бонд, Пирс Броснан, Дэниел Крейг, Шон Коннери
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