Бульвар Шоубиз
 
03 июля, 2020
 
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Спасти Молокини. Броснан переживает за судьбу острова-кратера, расположенного в Тихом океане

Американский актер Пирс Броснан призвал поклонников подписать петицию в защиту туристической достопримечательности – острова Молокини, расположенного на Гавайях, где он с семьей проживает с начала карантина.

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После объявления карантина Броснан вместе с семьей переехал на Гавайи
После объявления карантина Броснан вместе с семьей переехал на Гавайи
Фото: ЕРА

Американский актер Пирс Броснан обеспокоен судьбой острова Молокини – уникальной экосистемы, представляющей собой туристическую достопримечательность в Тихом океане. На своей странице в Instagram актер призвал фолловеров подписать петицию в защиту острова-кратера.

"Пожалуйста, подпишите петицию, чтобы призвать чиновников защитить местную дикую природу и нежные экосистемы кратера Молокини", – говорится в публикации Броснана.

Несмотря на всемирную известность, на призыв актера за 14 часов откликнулось пока только около 150 фолловеров.

Пирс Броснан исполнял роль Джеймса Бонда в четырех фильмах: "Золотой глаз", "Завтра не умрет никогда", "И целого мира мало", "Умри, но не сейчас".

С начала карантина, объявленного в связи с распространением коронавируса, семья Броснана переехала жить на Гавайи.

Остров Молокини расположен в Тихом океане и является частью округа Мауи на Гавайях. Его форма напоминает полумесяц. Остров представляет собой частично ушедший под воду кратер вулкана. Экосистема кратера насчитывает более 250 видов уникальных морских животных. В настоящее время многие виды животных находятся на грани вымирания из-за неэкологичной деятельности человека.

Теги: Гавайи, актер, Пирс Броснан
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