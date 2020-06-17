Броснан вместе с сыновьями собрал щедрый урожай кокосов

Супруга американского актера Пирса Броснана Килли Шей Смит сфотографировала своего мужа и сыновей на фоне кокосов, которые они собрали. Снимки жена Броснана разместила на своей странице в Instagram.
"Сбор урожая и приготовление кокосовой воды, кокосового молока и кокосового сорбета", – подписала она публикацию.
"Какой щедрый у вас урожай", – оценили фото фолловеры супруги Броснана.
"Ого, сколько у вас кокосов", – удивляются подписчики.
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Harvesting ...and making coconut water, coconut milk, coconut sorbet & coconut curry. Photo by @keelyshayebrosnan of my @birkenstock brigade
Пирс Броснан исполнял роль Джеймса Бонда в четырех фильмах: "Золотой глаз", "Завтра не умрет никогда", "И целого мира мало", "Умри, но не сейчас".
Броснан и Смит поженились в 2001 году. Супруги воспитывают двоих сыновей – 22-летнего Дилана и 19-летнего Пэриса.
Дилан в мае 2020 года окончил школу кинематографического искусства. Во время карантина семья Броснана живет на Гавайях.