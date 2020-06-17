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17 июня, 2020
 
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Броснан вместе с сыновьями собрал щедрый урожай кокосов

По словам супруги американского актера Пирса Броснана Кили Шей Смит, она приготовит из кокосов сорбет и заготовит кокосовое молоко.

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Во время карантина Броснан с семьей изолировался на Гавайях
Во время карантина Броснан с семьей изолировался на Гавайях
Фото: keelyshayebrosnan / Instagram

Супруга американского актера Пирса Броснана Килли Шей Смит сфотографировала своего мужа и сыновей на фоне кокосов, которые они собрали. Снимки жена Броснана разместила на своей странице в Instagram.

"Сбор урожая и приготовление кокосовой воды, кокосового молока и кокосового сорбета", – подписала она публикацию. 

"Какой щедрый у вас урожай", – оценили фото фолловеры супруги Броснана. 

"Ого, сколько у вас кокосов", – удивляются подписчики.

Пирс Броснан исполнял роль Джеймса Бонда в четырех фильмах: "Золотой глаз", "Завтра не умрет никогда", "И целого мира мало", "Умри, но не сейчас".

Броснан и Смит поженились в 2001 году. Супруги воспитывают двоих сыновей – 22-летнего Дилана и 19-летнего Пэриса.

Дилан в мае 2020 года окончил школу кинематографического искусства. Во время карантина семья Броснана живет на Гавайях.

Теги: США, Гавайи, актер, Пирс Броснан
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