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16 июня, 2020
 
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Броснан сообщил о смерти своих друзей от COVID-19

Американский актер Пирс Броснан потерял двух друзей, которые умерли после заражения COVID-19.

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Броснан во время пандемии живет на Гавайях
Броснан во время пандемии живет на Гавайях
Фото: ЕРА

Американский актер Пирс Броснан сообщил о смерти от коронавируса двух своих друзей, отношения с которыми завязались 45 лет назад. Об этом он рассказал в интервью еженедельному американскому изданию Parade.

Рассказывая о пережитом, актер сравнил пандемию коронавируса с войной, во время которой гибнут люди. При этом Броснан считает, что пандемия поможет людям осознать хрупкость жизни и стать добрее.

Актер признался, что на время карантина изолировался со своей женой на Гавайях.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 15 июня во всем мире коронавирусом заразилось 7 944 236 человека. Жертвами COVID-19 стали 434 060 человек, выздоровело 3 769 712.

В США количество заразившихся превышает 2 млн человек, из которых более 115 тыс. умерли, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Теги: США, Гавайи, Пирс Броснан, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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