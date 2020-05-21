"Спасибо за все совместно прожитые дни". 67-летний Броснан обнародовал фото поцелуя с женой на берегу океана

Американский актер Пирс Броснан опубликовал в социальных сетях романтические снимки с супругой Кили Шей Смит.

Броснан: У меня был отличный день рождения Фото: piercebrosnanoffici / Instagram

Американский актер Пирс Броснан поделился в Instagram снимками, на которых он запечатлен со своей 56-летней супругой Кили Шей Смит во время празднования его дня рождения. На днях актеру исполнилось 67 лет.

На одном из снимков фотограф запечатлел супругов на берегу океана во время поцелуя.

"Спасибо за все совместно прожитые дни, моя дорогая Кили. У меня был отличный 67-й день рождения. Спасибо всем, кто пожелал мне этого", – написал актер.

Пирс Броснан исполнял роль Джеймса Бонда в четырех фильмах: "Золотой глаз", "Завтра не умрет никогда", "И целого мира мало", "Умри, но не сейчас".

Брак со Смит – второй в биографии актера. Броснан и Смит поженились в 2001 году. Супруги воспитывают двоих сыновей – 22-летнего Дилана и 19-летнего Пэриса.

Дилан в мае 2020 года окончил школу кинематографического искусства.