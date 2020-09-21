Известно имя актера, который станет следующим Джеймсом Бондом – СМИ

Имя нового исполнителя роли Джеймса Бонда будет озвучено после премьеры 25-й части бондианы с участием британского актера Дэниела Крейга под названием "Не время умирать", пишет The Vulcan Reporter.

43-летний британский актер Том Харди станет новым исполнителем роли Джеймса Бонда, пишет The Vulcan Reporter со ссылкой на информацию, полученную из собственных источников.

Ожидается, что продюсеры бондианы официально огласят имя нового исполнителя роли Бонда после премьеры 25-й части бондианы с участием британского актера Дэниэла Крейга "Не время умирать".

Том Харди исполнил роли в таких фильмах как "Грозовой перевал", "Общак", "Безумный Макс: Дорога ярости", "Выживший". "Веном".

В 2018 году Харди сравнил работу в кино с покорением Эвереста, заявив, что устал от съемок.

Фильм "Не время умирать" – 25-й фильм бондианы. По сюжету агент 007 Джеймс Бонд ушел в отставку и проводит время на Ямайке. Но в силу обстоятельств ему придется вернуться к работе. Главную роль исполнил британский актер Дэниэл Крейг, а главного антагониста – Рами Малек.

Премьера картины была перенесена с апреля на ноябрь 2020 года из-за пандемии.