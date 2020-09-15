Бульвар Шоубиз
 
15 сентября, 2020
 
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"007: Не время умирать". Вышел трейлер фильма о Джеймсе Бонде с Малеком. Видео

На YouTube-канале James Bond 007 опубликовали новый трейлер фильма "007: Не время умирать". Центральный персонаж ролика – главный злодей картины Сафин, которому будет противостоять Бонд. Роль антигероя исполнил голливудский актер Рами Малек. По сюжету Бонд, роль которого исполнил британский актер Дэниел Крейг, покинул службу и отправился в отпуск на Ямайку. Но он вынужден будет прервать поездку ради решения мировых проблем. Режиссер фильма – Кэри Фукунага. Роли также исполнили Наоми Харрис и Леа Сейду. Лента станет 25-м фильмом франшизы о Джеймсе Бонде, в основе которой серия романов британского писателя Яна Флеминга. Мировая премьера картины состоится 19 ноября.

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Малек исполнил роль антигероя
Малек исполнил роль антигероя
Скриншот: James Bond 007 / YouTube

видео

Видео: James Bond 007 / YouTube
Теги: фильм, Джеймс Бонд, видео, Дэниел Крейг, Рами Малек, ролик
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