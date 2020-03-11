Крейг оголился для GQ

Британский актер Дэниел Крейг, исполнивший роль Джеймса Бонда в ленте "007: Не время умирать", позировал для журнала GQ и рассказал о своем герое.

Крейг о Бонде в ленте "007: Не время умирать": Он действительно чертовски темный... Фото: James Bond / Twitter

52-летний британский актер Дэниел Крейг снялся для апрельского номера журнала GQ. Снимки разместили на странице издания в Instagram.

Автор фото – Лахлан Бэйли.

На одном из фото он запечатлен с голым торсом.

"Человек, который провел 14 лет в роли Джеймса Бонда, рассказывает о том, с чем ему пришлось справляться, чтобы закончить "007: Не время умирать", и почему он уходит сейчас", – говорится в посте.

"Он действительно чертовски темный... Я думаю, что это более интересно", – сказал актер о своем пятом Джеймсе Бонде.

Новый фильм о Джеймсе Бонде "Не время умирать" в связи с распространением коронавируса выйдет в мировой прокат на семь месяцев позже запланированного – в ноябре 2020 года.

Предыдущая часть фильма с Крейгом в роли Бонда – "007: Спектр" – вышла 26 октября 2015 года.



За всю историю франшизы о Джеймсе Бонде его роль также исполняли актеры Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан.