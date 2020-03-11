Крейг оголился для GQ

52-летний британский актер Дэниел Крейг снялся для апрельского номера журнала GQ. Снимки разместили на странице издания в Instagram.
Автор фото – Лахлан Бэйли.
На одном из фото он запечатлен с голым торсом.
"Человек, который провел 14 лет в роли Джеймса Бонда, рассказывает о том, с чем ему пришлось справляться, чтобы закончить "007: Не время умирать", и почему он уходит сейчас", – говорится в посте.
"Он действительно чертовски темный... Я думаю, что это более интересно", – сказал актер о своем пятом Джеймсе Бонде.
Новый фильм о Джеймсе Бонде "Не время умирать" в связи с распространением коронавируса выйдет в мировой прокат на семь месяцев позже запланированного – в ноябре 2020 года.
Предыдущая часть фильма с Крейгом в роли Бонда – "007: Спектр" – вышла 26 октября 2015 года.
За всю историю франшизы о Джеймсе Бонде его роль также исполняли актеры Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан.