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В Великобритании выпустили коллекцию монет в честь Джеймса Бонда

На монетах, посвященных вымышленному герою Джеймсу Бонду, выгравированы популярные строчки из фильмов о нем: "Бонд, Джеймс Бонд", "Обратите внимание, агент 007" и "Взболтать, но не смешивать".

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Выпуск монет состоялся незадолго до премьеры нового фильма о Бонде
Выпуск монет состоялся незадолго до премьеры нового фильма о Бонде
Фото: EPA

Королевский монетный двор Великобритании выпустил серию коллекционных монет в честь знаменитого вымышленного агента разведки MI6 Джеймса Бонда. Об этом пишет 6 октября Express.

Монеты выполнены из золота, серебра и мельхиора. Их цена разнится от £14 (512 грн) до £4760 (174 тыс. грн).

Для коллекции создано три монеты. На них изображены смокинг агента 007, автомобиль Aston Martin DB5 и автомобиль-субмарина Lotus Esprit по прозвищу Мокрая Нелли (Wet Nellie).

На них также выгравированы популярные строчки из фильмов: "Бонд, Джеймс Бонд", "Обратите внимание, агент 007" и "Взболтать, но не смешивать".

Фото: oyalmint.com
Фото: royalmint.com

Фото: royalmint.com
Фото: royalmint.com


Фото: royalmint.com

Фото: royalmint.com

Джеймс Бонд – коммандер военно-морского флота Великобритании, также известный как "агент 007" – главный персонаж романов британского писателя Яна Флеминга, а также серии фильмов. В ноябре этого года в кинотеатры выйдет очередная экранизация под названием "Не время умирать".

Теги: кино, Великобритания, Джеймс Бонд, монеты
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