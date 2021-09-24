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24 сентября, 2021
 
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Крейг стал почетным командующим военно-морского флота Великобритании за роль Джеймса Бонда

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Крейг снялся в шести фильмах бондианы
Крейг снялся в шести фильмах бондианы
фото: Royal Navy / Facebook

Британскому актеру Дэниелу Крейгу присвоено звание почетного командующего военно-морского флота Великобритании за роль агента британской разведки Джеймса Бонда. Об этом 23 сентября сообщается на сайте ВМС Великобритании.

Присвоение звания состоялось накануне премьеры 25-й юбилейного фильма бондиады "Не время умирать" – показ в кинотеатрах запланирован на 30 сентября.

"Крейг был назначен почетным командующим Королевским флотом, так как это соответствует экранному званию Джеймса Бонда. Назначение Крейга является признанием его личной поддержки вооруженных сил Соединенного Королевства и связывает его с наследием, созданным под видом вымышленного британского агента секретной службы", – говорится в сообщении.

Первый морской лорд-адмирал Тони Редакин, глава Королевского военно-морского флота отметил, что Крейг в образе Бонда последние 15 лет обеспечивал безопасность Великобритании во время "миссий по всему миру".

"Это то, что настоящий Королевский флот делает каждый день, используя технологии и навыки так же, как и сам Бонд", – заявил Редакин.

Актер в ответ подчеркнул, что получение этого звания считает большой честью.

https://www.facebook.com/JamesBond007/posts/4965774676770737


Контекст:

Крейг снялся в роли Бонда в шести фильмах бондианы: "Казино Рояль" (2006), "Квант милосердия" (2008), "007: Координаты "Скайфолл" (2012), "007: Спектр" (2015) и "Не время умирать".

Фильм "Не время умирать" – 25-й фильм бондианы. По сюжету агент 007 Джеймс Бонд ушел в отставку и проводит время на Ямайке. Но в силу обстоятельств ему придется вернуться к работе. Главную роль исполнил британский актер Дэниэл Крейг, а главного антагониста – Рами Малек.

Изначально показ картины был запланирован на весну 2020 года, но из-за пандемии коронавируса продюсеры сместили премьеру на осень – ожидалось, что зрители увидят фильм в ноябре.

В октябре на официальной странице бондианы в Twitter продюсеры сообщили, что премьера снова переносится. Новой датой показа было названо 2 апреля 2021 года, но в январе 2021 года стало известно, что премьера фильма смещена на осень.


Теги: Великобритания, Джеймс Бонд, актер, Дэниел Крейг
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