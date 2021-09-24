Крейг стал почетным командующим военно-морского флота Великобритании за роль Джеймса Бонда

Присвоение звания состоялось накануне премьеры 25-й юбилейного фильма бондиады "Не время умирать" – показ в кинотеатрах запланирован на 30 сентября.

"Крейг был назначен почетным командующим Королевским флотом, так как это соответствует экранному званию Джеймса Бонда. Назначение Крейга является признанием его личной поддержки вооруженных сил Соединенного Королевства и связывает его с наследием, созданным под видом вымышленного британского агента секретной службы", – говорится в сообщении.

Первый морской лорд-адмирал Тони Редакин, глава Королевского военно-морского флота отметил, что Крейг в образе Бонда последние 15 лет обеспечивал безопасность Великобритании во время "миссий по всему миру".

"Это то, что настоящий Королевский флот делает каждый день, используя технологии и навыки так же, как и сам Бонд", – заявил Редакин.

Актер в ответ подчеркнул, что получение этого звания считает большой честью.



