Умер отец исполнителя роли Джеймса Бонда – Крейга

Отец британского актера Дэниела Крейга Тим Крейг скончался от рака.

Крейг был с отцом в день его смерти Фото: EPA

Умер отец 52-летнего британского актера Дэниела Крейга Тим Крейг. Об этом сообщает Cheshire Live.

Мужчина скончался в возрасте 77 лет 20 августа. Причиной смерти стал рак печени.

В этот день Крейг и его сводный брат Гарри были рядом с отцом. Жена покойного, Кирсти, на следующий день должна была отмечать свой день рождения, но празднование отменили.

Тим Крейг был директором кадровой компании в Честере.

Дэниел Крейг является одним из исполнителей роли спецагента 007 Джеймса Бонда в одноименной франшизе.

Новый фильм о Джеймсе Бонде "Не время умирать" в связи с распространением коронавируса выйдет в мировой прокат на семь месяцев позже запланированного – в ноябре 2020 года. Предыдущая часть фильма с Крейгом в роли Бонда – "007: Спектр" – вышла 26 октября 2015 года.