95-летняя Елизавета II отменила традиционный обед накануне Рождества

Елизавета II во второй раз отменяет предрождественский обед для членов королевской семьи Фото: theroyalfamily / Instagram

Мероприятие должно было состояться на следующей неделе накануне отъезда королевы в Сандрингемский дворец, где она традиционно отмечает Рождество – на обед были приглашены более 50 человек. Одной из причин отмены планов являются опасения, что кто-нибудь из гостей может заразиться коронавирусом.

На сайте телеканала отмечается, что это уже второй год, когда Елизавета II вынуждена отменить предрождественский обед в кругу членом королевской семьи из-за пандемии коронавируса.