95-летняя Елизавета II отменила традиционный обед накануне Рождества

Мероприятие должно было состояться на следующей неделе накануне отъезда королевы в Сандрингемский дворец, где она традиционно отмечает Рождество – на обед были приглашены более 50 человек. Одной из причин отмены планов являются опасения, что кто-нибудь из гостей может заразиться коронавирусом.
На сайте телеканала отмечается, что это уже второй год, когда Елизавета II вынуждена отменить предрождественский обед в кругу членом королевской семьи из-за пандемии коронавируса.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Великобритании за время пандемии подтвердили почти 11 млн случаев COVID-19, умерло более 147 тыс. человек.