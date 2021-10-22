Королева Елизавета II провела ночь в больнице

Елизавета II не смогла принять участие в двухдневной поездке в Северную Ирландию Фото: EPA

95-летняя королева должна была принять участие в двухдневной поездке в Северную Ирландию, но врачи посоветовали ей отдохнуть пару дней в Виндзорском замке. Однако затем ее поместили в больницу для "предварительного обследования". Она вернулась в Виндзор в четверг.

Королеву осмотрели специалисты частной больницы короля Эдуарда VII в центре Лондона. Предполагается, что ее госпитализация не связана с коронавирусом. Это была ее первая ночевка в больнице с 2013 года, когда она также провела одну ночь в этой больнице, лечившись от гастроэнтерита.

Источник во дворце сообщил, что ночевка была вызвана практическими соображениями и в четверг днем королева уже работала, выполняя "легкие обязанности".