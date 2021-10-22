Королева Елизавета II провела ночь в больнице

95-летняя королева должна была принять участие в двухдневной поездке в Северную Ирландию, но врачи посоветовали ей отдохнуть пару дней в Виндзорском замке. Однако затем ее поместили в больницу для "предварительного обследования". Она вернулась в Виндзор в четверг.
Королеву осмотрели специалисты частной больницы короля Эдуарда VII в центре Лондона. Предполагается, что ее госпитализация не связана с коронавирусом. Это была ее первая ночевка в больнице с 2013 года, когда она также провела одну ночь в этой больнице, лечившись от гастроэнтерита.
Источник во дворце сообщил, что ночевка была вызвана практическими соображениями и в четверг днем королева уже работала, выполняя "легкие обязанности".
Елизавета II (полное имя – Елизавета Александра Мария) родилась в 1926 году в Лондоне в королевской семье.
20 ноября 1947 года 21-летняя принцесса вышла замуж за 26-летнего офицера британского флота Филиппа Маунтбеттена. Накануне свадьбы с принцессой Филипп получил титул герцога Эдинбургского. Бракосочетание состоялось в Вестминстерском аббатстве.
В браке у пары родилось четверо детей – принц Чарльз (1948), принцесса Анна (1950), принц Эндрю (1960) и принц Эдвард (1964).
6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет после смерти своего отца, короля Георга VI, принцесса Елизавета получила титул королевы Елизаветы II. Коронация состоялась 2 июня 1953 года.
9 апреля 2021 года Елизавета II овдовела. Принца Филиппа, скончавшегося в возрасте 99 лет, похоронили 17 апреля.