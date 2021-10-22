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Королева Елизавета II провела ночь в больнице

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Елизавета II не смогла принять участие в двухдневной поездке в Северную Ирландию
Елизавета II не смогла принять участие в двухдневной поездке в Северную Ирландию
Фото: EPA

В среду, 20 октября, королева Елизавета II провела ночь в больнице после отмены визита в Северную Ирландию. Об этом сообщило издание The Guardian, ссылаясь на представителей Букингемского дворца.

95-летняя королева должна была принять участие в двухдневной поездке в Северную Ирландию, но врачи посоветовали ей отдохнуть пару дней в Виндзорском замке. Однако затем ее поместили в больницу для "предварительного обследования". Она вернулась в Виндзор в четверг.

Королеву осмотрели специалисты частной больницы короля Эдуарда VII в центре Лондона. Предполагается, что ее госпитализация не связана с коронавирусом. Это была ее первая ночевка в больнице с 2013 года, когда она также провела одну ночь в этой больнице, лечившись от гастроэнтерита.

Источник во дворце сообщил, что ночевка была вызвана практическими соображениями и в четверг днем королева уже работала, выполняя "легкие обязанности".

Контекст:

Елизавета II (полное имя – Елизавета Александра Мария) родилась в 1926 году в Лондоне в королевской семье.

20 ноября 1947 года 21-летняя принцесса вышла замуж за 26-летнего офицера британского флота Филиппа Маунтбеттена. Накануне свадьбы с принцессой Филипп получил титул герцога Эдинбургского. Бракосочетание состоялось в Вестминстерском аббатстве.

В браке у пары родилось четверо детей – принц Чарльз (1948), принцесса Анна (1950), принц Эндрю (1960) и принц Эдвард (1964).

6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет после смерти своего отца, короля Георга VI, принцесса Елизавета получила титул королевы Елизаветы II. Коронация состоялась 2 июня 1953 года.

9 апреля 2021 года Елизавета II овдовела. Принца Филиппа, скончавшегося в возрасте 99 лет, похоронили 17 апреля.

Теги: Великобритания, королева Елизавета II, больница
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