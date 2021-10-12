95-летняя Елизавета II впервые за 18 лет появилась на людях с тростью

На обнародованном фото, сделанном во время мероприятия, Елизавета II запечатлена в синем пальто и шляпке в тон. В одной руке одна держит букет цветов, а во второй – трость.
Издание Daily Mail отмечает, что в последний раз королева выходила в свет с тростью в 2003 году после того, как перенесла операцию на колене.
Пять дней назад Елизавета II во время посещения Королевского полка канадской артиллерии была без трости.
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Елизавета II (полное имя – Елизавета Александра Мария) родилась в 1926 году в Лондоне в королевской семье.
20 ноября 1947 года 21-летняя принцесса вышла замуж за 26-летнего офицера британского флота Филиппа Маунтбеттена. Накануне свадьбы с принцессой Филипп получил титул герцога Эдинбургского. Бракосочетание состоялось в Вестминстерском аббатстве.
В браке у пары родилось четверо детей – принц Чарльз (1948), принцесса Анна (1950), принц Эндрю (1960) и принц Эдвард (1964).
6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет после смерти своего отца, короля Георга VI, принцесса Елизавета получила титул королевы Елизаветы II. Коронация состоялась 2 июня 1953 года.
9 апреля 2021 года Елизавета II овдовела. Принца Филиппа, скончавшегося в возрасте 99 лет, похоронили 17 апреля.