95-летняя Елизавета II впервые за 18 лет появилась на людях с тростью

В последний раз Елизавета II использовала трость на людях в 2003 году Фото: ЕРА

На обнародованном фото, сделанном во время мероприятия, Елизавета II запечатлена в синем пальто и шляпке в тон. В одной руке одна держит букет цветов, а во второй – трость.

Издание Daily Mail отмечает, что в последний раз королева выходила в свет с тростью в 2003 году после того, как перенесла операцию на колене.

Пять дней назад Елизавета II во время посещения Королевского полка канадской артиллерии была без трости.

View this post on Instagram Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)