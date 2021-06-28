95-летняя Елизавета II отправилась в традиционное турне по Шотландии

В 2020 году турне Елизаветы II по Шотландии было отменено из-за эпидемии коронавируса Фото: ЕРА

Британский телеканал ITV отмечает, что завод по производству напитков является первым местом, которое посетила королева в рамках турне.

Во время экскурсии по заводу Елизавета II открыла новый производственный комплекс, а принц Уильям продегустировал напиток, вспомнив, что во время службы в армии сослуживцы из Шотландии пили его на завтрак.

Королева пробудет в Шотландии четыре дня и остановится во дворце Холируд в Эдинбурге, который является официальной резиденцией королевской семьи, отмечается в публикации.

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Видео: The Royal Family Channel / YouTube