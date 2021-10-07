"Королеве нравятся мужчины в униформе", "Ее величество выглядит такой счастливой". Елизавета II посетила караульный полк

На фото британская королева запечатлена во время дружеского общения с канадскими военными.

"Королеве показали, где живут военные и рассказали о визите солдат в Великобританию, а также об их домах и семьях в Канаде", – говорится в публикации.

"На этих фотографиях ее величество выглядит такой счастливой", – отреагировали пользователи сети.

"Королеве нравятся мужчины в униформе. Давно не видели ее такой улыбающейся", – заметили подписчики страницы.

View this post on Instagram Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)