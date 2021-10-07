Бульвар Шоубиз
 
07 октября, 2021
 
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"Королеве нравятся мужчины в униформе", "Ее величество выглядит такой счастливой". Елизавета II посетила караульный полк

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Елизавета II овдовела весной 2021 года
Елизавета II овдовела весной 2021 года
Фото: theroyalfamily / Instagram

95-летняя королева Великобритании Елизавета II посетила Королевский полк канадской артиллерии, который стоит в карауле в Виндзорском замке. Ее фото, сделанные во время визита, 6 октября опубликованы на странице Букингемского дворца в Instagram.

На фото британская королева запечатлена во время дружеского общения с канадскими военными.

"Королеве показали, где живут военные и рассказали о визите солдат в Великобританию, а также об их домах и семьях в Канаде", – говорится в публикации.

"На этих фотографиях ее величество выглядит такой счастливой", – отреагировали пользователи сети.

"Королеве нравятся мужчины в униформе. Давно не видели ее такой улыбающейся", – заметили подписчики страницы.

Контекст:

Елизавета II (полное имя – Елизавета Александра Мария) родилась в 1926 году в Лондоне в королевской семье.

20 ноября 1947 года 21-летняя принцесса вышла замуж за 26-летнего офицера британского флота Филиппа Маунтбеттена. Накануне свадьбы с принцессой Филипп получил титул герцога Эдинбургского. Бракосочетание состоялось в Вестминстерском аббатстве.

В браке у пары родилось четверо детей – принц Чарльз (1948), принцесса Анна (1950), принц Эндрю (1960) и принц Эдвард (1964).

6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет после смерти своего отца, короля Георга VI, принцесса Елизавета получила титул королевы Елизаветы II. Коронация состоялась 2 июня 1953 года.

9 апреля 2021 года Елизавета II овдовела. Принца Филиппа, скончавшегося в возрасте 99 лет, похоронили 17 апреля.

Теги: Великобритания, королева Елизавета II
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