Бульвар Шоубиз
 
20 октября, 2021
 
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"Не считает, что соответствует критериям". 95-летняя Елизавета II вежливо отказалась от премии "Старушка года"

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Елизавета II убеждена, что человек стар настолько, насколько себя чувствует
Елизавета II убеждена, что человек стар настолько, насколько себя чувствует
Фото: ЕРА

95-летняя королева Великобритании Елизавета II отказалась от премии "Старушка года" (Oldie of the Year), учрежденной британским изданием The Oldie. Об этом 19 октября сообщается на сайте издания.

Редакция обнародовала официальное письмо, которое получила в ответ на адресованное Елизавете II приглашение посетить церемонию награждения и получить присужденную ей премию. 

"Ее величество убеждена в том, что человек стар настолько, насколько себя чувствует, и поэтому королева не считает, что она соответствует необходимым критериям для получения премии, и надеется, что вы сможете найти более достойного получателя", – говорится в письме.

Редакция назвала ответ королевы "самым вежливым отказом в истории" и выразила надежду, что в будущем смогут озвучить имя Елизаветы II в числе лауреатов премии.

Фото: theoldie.co.uk
Фото: theoldie.co.uk

Контекст:

Премия Oldie of the Year была основана 29 лет назад, чтобы отметить достижения людей в возрасте в общественную жизнь. 

Елизавета II (полное имя – Елизавета Александра Мария) родилась в 1926 году в Лондоне в королевской семье.

20 ноября 1947 года 21-летняя принцесса вышла замуж за 26-летнего офицера британского флота Филиппа Маунтбеттена. Накануне свадьбы с принцессой Филипп получил титул герцога Эдинбургского. Бракосочетание состоялось в Вестминстерском аббатстве.

В браке у пары родилось четверо детей – принц Чарльз (1948), принцесса Анна (1950), принц Эндрю (1960) и принц Эдвард (1964).

6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет после смерти своего отца, короля Георга VI, принцесса Елизавета получила титул королевы Елизаветы II. Коронация состоялась 2 июня 1953 года.

9 апреля 2021 года Елизавета II овдовела. Принца Филиппа, скончавшегося в возрасте 99 лет, похоронили 17 апреля.

Теги: Великобритания, королева Елизавета II, премия
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