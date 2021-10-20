"Не считает, что соответствует критериям". 95-летняя Елизавета II вежливо отказалась от премии "Старушка года"

Елизавета II убеждена, что человек стар настолько, насколько себя чувствует Фото: ЕРА

Редакция обнародовала официальное письмо, которое получила в ответ на адресованное Елизавете II приглашение посетить церемонию награждения и получить присужденную ей премию.

"Ее величество убеждена в том, что человек стар настолько, насколько себя чувствует, и поэтому королева не считает, что она соответствует необходимым критериям для получения премии, и надеется, что вы сможете найти более достойного получателя", – говорится в письме.

Редакция назвала ответ королевы "самым вежливым отказом в истории" и выразила надежду, что в будущем смогут озвучить имя Елизаветы II в числе лауреатов премии.

Фото: theoldie.co.uk