Бульвар Шоубиз
 
20 октября, 2021
 
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Врачи попросили 95-летнюю Елизавету II из-за опасений за ее здоровье отменить поездку

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Что именно стало причиной опасения врачей за здоровье Елизаветы II, не сообщается
Что именно стало причиной опасения врачей за здоровье Елизаветы II, не сообщается
Фото: theroyalfamily / Instagram

95-летняя королева Великобритании Елизавета II нехотя отказалась от поездки в Северную Ирландию по совету врачей. Об этом 20 октября сообщила британская телерадиокомпания BBC со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

Отмечается, что королева готовилась отправиться в двухдневный визит в среду, но врачи попросили ее остаться в Виндзорском замке на пару дней, чтобы отдохнуть – накануне она приняла участие в нескольких публичных мероприятиях, на одном из которых впервые за 18 лет появилась с тростью.

Что именно стало причиной опасения врачей за здоровье королевы, не сообщается. Таблоид Page Six отмечает, что в Северной Ирландии у Елизаветы II было запланировано несколько публичных мероприятий. В последний раз королева Великобритании была там в 2016 году.

В комментарии CNN источник, близкий к Букингемскому дворцу, сообщил, что проблемы со здоровьем у Елизаветы II не связаны с COVID-19.

Контекст:

Елизавета II (полное имя – Елизавета Александра Мария) родилась в 1926 году в Лондоне в королевской семье.

20 ноября 1947 года 21-летняя принцесса вышла замуж за 26-летнего офицера британского флота Филиппа Маунтбеттена. Накануне свадьбы с принцессой Филипп получил титул герцога Эдинбургского. Бракосочетание состоялось в Вестминстерском аббатстве.

В браке у пары родилось четверо детей – принц Чарльз (1948), принцесса Анна (1950), принц Эндрю (1960) и принц Эдвард (1964).

6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет после смерти своего отца, короля Георга VI, принцесса Елизавета получила титул королевы Елизаветы II. Коронация состоялась 2 июня 1953 года.

9 апреля 2021 года Елизавета II овдовела. Принца Филиппа, скончавшегося в возрасте 99 лет, похоронили 17 апреля.

Теги: Великобритания, здоровье, королева Елизавета II
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