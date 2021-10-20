Врачи попросили 95-летнюю Елизавету II из-за опасений за ее здоровье отменить поездку

Что именно стало причиной опасения врачей за здоровье Елизаветы II, не сообщается Фото: theroyalfamily / Instagram

Отмечается, что королева готовилась отправиться в двухдневный визит в среду, но врачи попросили ее остаться в Виндзорском замке на пару дней, чтобы отдохнуть – накануне она приняла участие в нескольких публичных мероприятиях, на одном из которых впервые за 18 лет появилась с тростью.

Что именно стало причиной опасения врачей за здоровье королевы, не сообщается. Таблоид Page Six отмечает, что в Северной Ирландии у Елизаветы II было запланировано несколько публичных мероприятий. В последний раз королева Великобритании была там в 2016 году.

В комментарии CNN источник, близкий к Букингемскому дворцу, сообщил, что проблемы со здоровьем у Елизаветы II не связаны с COVID-19.