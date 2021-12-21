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Военная эскалация со стороны России негативно повлияла на экономику Украины – НБУ

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Экономика Украины имеет достаточный запас прочности, несмотря на внешние угрозы, заявили в НБУ
Экономика Украины имеет достаточный запас прочности, несмотря на внешние угрозы, заявили в НБУ
Фото: EPA

Эскалация конфликта с Россией, существенное подорожание газа и распространение нового штамма коронавируса “Омикрон” угрожают росту украинской экономики. Об этом заявил 21 декабря заместитель главы Нацбанка Украины Сергей Николайчук на брифинге, который транслировался на YouTube-канале НБУ.

"Внешняя среда стала для украинской экономики более угрожающей. В первую очередь это связано с эскалацией конфликта Российской Федерацией. Также одним из последствий этой эскалации мы видим существенный рост цен на газ в Европе, что, собственно, составляет определенные угрозы и для украинской экономики", – сказал заместитель главы НБУ.

Он добавил, что распространение в мире нового штамма коронавируса может стать тормозом для украинской экономики с соответствующими последствиями.

"В то же время мы отмечаем, что наша экономика имеет достаточный запас прочности. Украинская экономика характеризуется низким дисбалансом и на сегодняшний день в публичных финансах, внешнеэкономическом секторе у нас очень низкий дефицит текущего счета, хотя в будущем, мы ожидаем, этот дефицит будет расширяться", – рассказал Николайчук.

Контекст:

Россия начала стягивать войска к границе с Украиной в конце октября. 21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет “гораздо более разрушительной, чем любая ранее“.

Глава Минобороны Алексей Резников сообщил в интервью Politico, опубликованном 13 декабря, что вблизи границы Украины находятся около 100 тыс. российских военных, которые могут атаковать сразу на нескольких фронтах, используя артиллерию, танки и авиацию.

Кремль сообщения о подготовке вторжения назвал "вбросами", заявив, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов“.

22 ноября 2021 года в ЮАР обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон". Случаи заражения штаммом подтверждены более чем в 80 странах.

В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими. Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что "Омикрон" заразнее других вариантов вируса, но менее опасен.

“Омикрон” спровоцировал резкий рост заболеваемости COVID во многих странах.

Теги: Россия, Украина, газ, НБУ, экономика, дефицит, цены, Нацбанк, российская агрессия, финансы, коронавирус, Омикрон
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