Военная эскалация со стороны России негативно повлияла на экономику Украины – НБУ

"Внешняя среда стала для украинской экономики более угрожающей. В первую очередь это связано с эскалацией конфликта Российской Федерацией. Также одним из последствий этой эскалации мы видим существенный рост цен на газ в Европе, что, собственно, составляет определенные угрозы и для украинской экономики", – сказал заместитель главы НБУ.

Он добавил, что распространение в мире нового штамма коронавируса может стать тормозом для украинской экономики с соответствующими последствиями.

"В то же время мы отмечаем, что наша экономика имеет достаточный запас прочности. Украинская экономика характеризуется низким дисбалансом и на сегодняшний день в публичных финансах, внешнеэкономическом секторе у нас очень низкий дефицит текущего счета, хотя в будущем, мы ожидаем, этот дефицит будет расширяться", – рассказал Николайчук.