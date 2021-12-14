Резников о возможном вторжении РФ: Это будет украинская кровь, это будет российская кровь

По его словам, "это будет украинская кровь, это будет российская кровь".

При этом "многие российские солдаты будут возвращаться домой в гробах", что покажут каналы в Facebook, Instagram, Telegram – "это будет катастрофа", добавил глава Минобороны.

В то же время Резников заявил, что "абсолютно уверен", что украинцы будут сражаться, чтобы "защитить свои земли, свои жизни и будущее своих детей".

Он рассказал, что в Украине "есть 200 тыс. резервистов, 400 тыс. ветеранов украинско-российской гибридной войны", напомнив, что в ВСУ есть еще около 250 тыс. военнослужащих.

Резников сообщил, что вокруг границ Украины находятся около 100 тыс. российских военных, которые могут атаковать сразу на нескольких фронтах, используя артиллерию, танки и авиацию.

По мнению главы Минобороны, Украина не есть конечной целью президента РФ Владимира Путина. Он хочет показать Европе, на что способна Россия, отметил Резников.

Украина лишь "квадрат на шахматной доске больших российских амбиций", резюмировал министр.