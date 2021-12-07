"Будет кровавая бойня, русские парни вернутся в гробах". Резников не верит, что РФ сможет одержать победу над Украиной

Резников заявил, что у партнеров Украины в ситуации с российской агрессией должна быть четкая позиция: "Мы поможем Украине при любом развитии событий" Фото: Міністерство оборони України / Facebook

"Я не поверю, что Россия одержит победу в Украине, – сказал Резников, отвечая на вопрос о том, верит ли он во вторжение РФ. – Это совсем другое. Потому что это действительно будет кровавая бойня и российские парни тоже вернутся в гробах".

Глава Минобороны призвал президента США Джо Байдена "четко сформулировать" во время беседы с президентом России Владимиром Путиным, "что никаких "красных линий" со стороны Кремля здесь быть не должно – "красная линия" находится в Украине и цивилизованный мир будет реагировать без колебаний", – подчеркнул Резников.

Он отметил, что Украине не нужно, чтобы канадские или американские войска ее защищали.

"Мы сами за себя будем воевать, но нам нужна модернизация вооружения, средства радиоэлектронной борьбы. У [стран Запада] должна быть четкая позиция: "Мы – партнеры Украины, мы поможем Украине при любом развитии событий", – добавил глава Минобороны.

Журналист спросил, остановится ли Кремль, услышав такую позицию.

"Я уверен", – ответил Резников.