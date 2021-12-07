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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Будет кровавая бойня, русские парни вернутся в гробах". Резников не верит, что РФ сможет одержать победу над Украиной

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Резников заявил, что у партнеров Украины в ситуации с российской агрессией должна быть четкая позиция: "Мы поможем Украине при любом развитии событий"
Резников заявил, что у партнеров Украины в ситуации с российской агрессией должна быть четкая позиция: "Мы поможем Украине при любом развитии событий"
Фото: Міністерство оборони України / Facebook

Министр обороны Украины Алексей Резников не верит в то, что РФ может одержать победу над Украиной, если решится на дальнейшую эскалацию. Об этом глава Минобороны заявил в интервью CNN, которое вышло 7 декабря.

"Я не поверю, что Россия одержит победу в Украине, – сказал Резников, отвечая на вопрос о том, верит ли он во вторжение РФ. – Это совсем другое. Потому что это действительно будет кровавая бойня и российские парни тоже вернутся в гробах".

Глава Минобороны призвал президента США Джо Байдена "четко сформулировать" во время беседы с президентом России Владимиром Путиным, "что никаких "красных линий" со стороны Кремля здесь быть не должно – "красная линия" находится в Украине и цивилизованный мир будет реагировать без колебаний", – подчеркнул Резников.

Он отметил, что Украине не нужно, чтобы канадские или американские войска ее защищали.

"Мы сами за себя будем воевать, но нам нужна модернизация вооружения, средства радиоэлектронной борьбы. У [стран Запада] должна быть четкая позиция: "Мы – партнеры Украины, мы поможем Украине при любом развитии событий", – добавил глава Минобороны.

Журналист спросил, остановится ли Кремль, услышав такую позицию.

"Я уверен", – ответил Резников.

Контекст:

С конца октября западные СМИ пишут о том, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

В Минобороны Украины поначалу говорили, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло и украинская разведка не фиксирует наращивания российских войск.

18 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул он.

По оценке украинской разведки, вблизи украинско-российской границы и на оккупированных территориях Украины РФ сосредоточила уже более 94 тыс. российских военных. Министр обороны Украины Алексей Резников не исключает, что эта цифра скоро может возрасти до 175 тыс.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами"заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". При этом российская разведка сравнила ситуацию в Украине с той, которая наблюдалась в Грузии в преддверии военного конфликта с РФ в 2008 году.

В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО на протяжении этого месяца неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границах и прозрачности намерений. В начале декабря госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Россию, что за эскалацию агрессии в Украине США введут новые экономические санкции, "от которых до сих пор воздерживались". Россию ожидают финансовые и политические последствия, если она решится на агрессивные действия против Украины, заявил в конце ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Путин 1 декабря заявил, что хочет получить от НАТО письменные гарантии, что Альянс не будет расширяться на восток.

Столтенберг в очередной раз повторил, что у России нет права вето на вступление Украины в Альянс.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, военные, граница, вооружение, Алексей Резников, вторжение, Минобороны, российская агрессия, война в Украине, война на Донбассе
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