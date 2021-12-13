Джонсон – Путину: Любые дестабилизирующие действия в отношении Украины будут стратегической ошибкой

В релизе сказано, что Джонсон "выразил глубокую озабоченность" Великобритании из-за наращивания Россией численности своих войск у границы с Украиной, а также подчеркнул необходимость дипломатических переговоров ради деэскалации и поиска долгосрочных решений.
"Премьер-министр подчеркнул приверженность Великобритании территориальной целостности и суверенитету Украины и предупредил, что любые дестабилизирующие действия станут стратегической ошибкой, которая будет иметь значительные последствия. Он также признал важность диалога по вопросам международной и региональной безопасности, и они согласились с необходимостью соблюдения всеми сторонами условий Минского протокола", – говорится в сообщении.
Также Джонсон и Путин говорили о борьбе с изменением климата и защите лесов.
Пресс-служба российского президента пишет, что Джонсон, "как и другие западные лидеры, выразил обеспокоенность по поводу якобы масштабных передвижений российских войск у украинских границ", а Путин "подробно изложил" свои "принципиальные оценки" происходящего.
Глава Кремля обвинил Украину в невыполнении Минских соглашений (глава Госдепа США Энтони Блинкен подчеркивал, что именно РФ не выполняет их), проведении "политики дискриминации русскоязычного населения" и пожаловался на "активное военное "освоение" территории Украины странами НАТО", говорится в релизе. Последнее, по утверждению Путина, создает прямую угрозу безопасности России.
"С учетом этого Владимир Путин заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений. Российская сторона представит проекты соответствующих документов. Лидеры условились о продолжении обсуждения затронутых вопросов по различным каналам", – сообщили в Кремле.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Весной Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". По оценке украинской разведки, вблизи границы и на оккупированных территориях Украины РФ сосредоточила более 94 тыс. своих военнослужащих.
В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе. 7 декабря Путин и президент США Джо Байден провели двухчасовой разговор по защищенному каналу видеосвязи. В Белом доме заявили, что Байден выразил "глубокую обеспокоенность" Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, речь шла о финансовой изоляции РФ.
Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины и потребовал "надежных, юридически зафиксированных гарантий", что НАТО не будет расширяться на восток. В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.