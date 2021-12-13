Джонсон – Путину: Любые дестабилизирующие действия в отношении Украины будут стратегической ошибкой

В релизе сказано, что Джонсон "выразил глубокую озабоченность" Великобритании из-за наращивания Россией численности своих войск у границы с Украиной, а также подчеркнул необходимость дипломатических переговоров ради деэскалации и поиска долгосрочных решений.

"Премьер-министр подчеркнул приверженность Великобритании территориальной целостности и суверенитету Украины и предупредил, что любые дестабилизирующие действия станут стратегической ошибкой, которая будет иметь значительные последствия. Он также признал важность диалога по вопросам международной и региональной безопасности, и они согласились с необходимостью соблюдения всеми сторонами условий Минского протокола", – говорится в сообщении.

Также Джонсон и Путин говорили о борьбе с изменением климата и защите лесов.

Пресс-служба российского президента пишет, что Джонсон, "как и другие западные лидеры, выразил обеспокоенность по поводу якобы масштабных передвижений российских войск у украинских границ", а Путин "подробно изложил" свои "принципиальные оценки" происходящего.

Глава Кремля обвинил Украину в невыполнении Минских соглашений (глава Госдепа США Энтони Блинкен подчеркивал, что именно РФ не выполняет их), проведении "политики дискриминации русскоязычного населения" и пожаловался на "активное военное "освоение" территории Украины странами НАТО", говорится в релизе. Последнее, по утверждению Путина, создает прямую угрозу безопасности России.

"С учетом этого Владимир Путин заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений. Российская сторона представит проекты соответствующих документов. Лидеры условились о продолжении обсуждения затронутых вопросов по различным каналам", – сообщили в Кремле.